Мужчина в Каменском стрелял в людей из автомата: появились детали происшествия (видео)

Во дворе находились дети и другие взрослые жильцы дома

В жилом дворе города Каменское, что на Днепропетровщине, произошла стрельба из автомата. Мужчина якобы был пьян.

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Мужчина применил огнестрельное оружие. Источники "Телеграфа" говорят, что нападающий может быть военным.

"В Каменском житель Днепра начал стрелять из огнестрельного оружия посреди двора многоквартирного дома. Все произошло в результате ссоры между 45-летним днепрянином и 38-летним местным", — сообщили в телеграм-канале.

По предварительной информации, стрелок был под хмельком. Во время ссоры с другим мужчиной он схватился за оружие и открыл огонь.

В момент стрельбы во дворе находились дети и другие взрослые жильцы дома.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Местные паблики пишут, что стрелок был пьян и оказался военным.

То же сказали и источники "Телеграфа". По словам собеседника издания, мужчина действительно может быть военным, который был демобилизован.

"Телеграф" также обратился за комментарием в полицию. Представитель полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская говорит, что мужчина был задержан. Детали будут впоследствии.

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