США приветствуют прекращение огня

В США сообщили, что хотели бы приветствовать возможность продления "пасхального перемирия" в Украине, которое объявлял Владимир Путин. В Киеве после этого сообщили, что перемирия особо и не было, а россияне по старой традиции обвиняют во всех своих бедах Украину.

Сообщение Государственного департамента США приводит издание Reuters. Стоит отметить, что в Кремле уже заявляли, что приказа о продлении прекращения огня не было.

"Мы по прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья", — сообщили представители Госдепа.

В Украине же отметили, что ситуация на фронте практически не изменилась, а прекращения огня с российской стороны было зафиксировано более двух тысяч раз, а оккупанты пытались штурмовать 67 раз.

"Фактически во всех основных направлениях фронта Россия не сдержала своего же обещания тишины", — написал президент Владимир Зеленский.

В то же время он отметил, что за этот период не было воздушных тревог, а потому предложил россиянам остановить обстрелы на 30 дней с возможностью продолжения.

"Если Россия не согласится на такой шаг, это будет доказательством, что она хочет делать и дальше только то, что уничтожает жизнь людей и продолжает войну", — добавил он.

Что касается россиян, то все на что их хватило под конец праздничного дня, это выдать классическую реплику "Нет, ты" и начать инфантильно перекладывать ответственность на других. При том представитель МИД РФ Мария Захарова, которая стала широко известной из-за любви к алкоголю, обвинила в обстрелах лично Зеленского. По ее словам, на Банковой (то есть, из Офиса президента) нарушали перемирие с использованием американских РСЗО HIMARS.

Не совсем понятно, как из Банковой могли нарушить "перемирие", поскольку радиус боеприпасов HIMARS не превышает 84 км, и на этом расстоянии российских позиций нет с 2022 года.

Даже до Беларуси не дотягивает

По убеждению Захаровой, Зеленский также бил по энергетической инфраструктуре во время моратория. Откуда у украинского президента столько личного времени, спикер российского МИДа говорить не стала.

Как сообщалось ранее, в Украине сообщали, что перемирие может считаться таковым, если россияне полностью прекратят обстрелы. Однако этого так и не случилось, да и особых надежд на это среди украинцев не было.