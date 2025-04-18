Подорожает ли молоко после 29 апреля? Эксперт объяснил, как на рынок молочки повлияют новые правила

Эксперт поделился прогнозом

Новые правила торговли молоком начнут действовать в Украине с 29 апреля. Вступит в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия № 4150, которым совершенствуются меры по надлежащему обращению молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках Украины.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур пояснил, что введение новых стандартов — необходимость. Без этого Украине закроют доступ к европейскому рынку и нашей молочной отрасли будет очень трудно.

Он рассказал, как новые стандарты скажутся на ценах конечного потребителя. По словам эксперта, цены зависят от предложения и введения европейских норм регулирования наценок.

"По предложению я не вижу проблем. Меньше пойдет на экспорт, больше заполнит внутренний рынок. Наша молочная отрасль может обеспечить всех качественными продуктами. Во-вторых, должны быть приняты и имплементированы европейские нормы по взаимоотношениям поставщиков и ритейла, их взаимоотношениям, регулирующим наценки и все прочие вещи", — отметил Дидур.

Эксперт резюмировал, что цены будут нормальными, если "сети не будут накручивать больше, чем нужно". Но это, добавил он, уже вопрос антимонопольного комитета.

Напомним, Арсен Дидур также рассказал "Телеграфу", коснутся ли новые правила бабушек, торгующих молоком Если человек продает молоко, у него должны быть все соответствующие документы.