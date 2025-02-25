Работал уборщиком и вышибалой в клубе: интересные факты о Папе Римском Франциске, которых вы точно не знали

Понтифик работал уборщиком и охранником в ночном клубе

Папа Римский Франциск – известный на весь мир священнослужитель и глава католической церкви. Он запомнился скандальными высказываниями, что украинцы и россияне — "братья" и не признавал Россию страной-оккупантом. А вот в последние дни стало известно, что Папа Римский находится в больнице в тяжелом состоянии, поэтому медики борются за его жизнь.

"Телеграф" подготовил подборку интересных фактов о Папе Римском, которых вы могли не знать.

Что известно о Папе Римском

В мирской жизни Папа называется Хорхе Марио Бергольо. Он всегда жил скромно и без лишней роскоши. В частности, в 2000-х Хорхе стал кардиналом, но отказался от помпезных апартаментов. Он выбрал небольшую квартиру, где сам готовил. Также Бергольо продолжил пользоваться общественным транспортом, хотя имел возможность пересесть на автомобиль.

Став Папой Римским в 2013 году, он отказался от золотого перстня, который означает власть. Вместо трона он решил установить обычное кресло и уменьшить количество комнат в Ватиканской резиденции. Однажды скромность Папы повлекла за собой курьез. Он хотел поговорить со своим другом – главой ордена иезуитов Адольфо Николасом, но без услуг секретаря. Когда оператор поднял трубку, он не поверил, что это Папа и иронически сказал: "Что правда? А я тогда Наполеон!"

Папа Римский отказывается от роскоши, фото Getty Images

Римский также не оставляет себе дорогие подарки. К примеру, байкерскую куртку и мотоцикл Harley-Davidson священнослужитель перепродал на аукционе за 57,5 и 241,5 тысячи долларов. Он перечислил деньги на благотворительность. В то же время Папа не пользуется роскошными автомобилями в рабочих поездках. Вместо этого он выбирает бюджетные модели.

Понтифик ездит на бюджетных автомобилях, фото Getty Images

Римский также цитировал "великих русских классиков", например Федора Достоевского и Льва Толстого. В 2021 году во время визита в Словакию глава католической церкви вспоминал притчу "Великий инквизитор" Достоевского и призвал не обменивать свободу на какие-либо другие вещи. Кроме того, он призвал студентов изучать Достоевского и цитировал его уже даже во время полномасштабной войны России против Украины.

Интересно, что Папа любит латиноамериканские танцы и в молодости занимался ими. Став священником, он только наблюдал за танцовщиками. Однажды люди устроили флешмоб "Танго для Папы Римского", во время которого исполнили любимый танец Римского.

Римскому нравятся латиноамериканские танцы, фото Getty Images

Любимым футбольным клубом понтифика является "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса. Это неудивительно, учитывая, что Папа родился и вырос в аргентинской столице. Также вместе с родными Римский периодически посещал футбольные матчи.

Папа начал работать еще в юности, чтобы обеспечивать себя. Некоторое время Римский был вышибалой в ночном клубе Буэнос-Айреса. Также работал уборщиком и лаборантом.

Папа был уборщиком и вышибалой в клубе, фото Getty Images

Глава католической церкви более 30 лет не смотрит телевизор. Такой обет он дал Деве Марии. Папа отказался даже от просмотра матчей любимого футбольного клуба. В то же время понтифик ведет страницу в инстаграме и записывал собственный подкаст.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Папа Римский может подать в отставку из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили двустороннюю пневмонию.