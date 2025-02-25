Работал уборщиком и вышибалой в клубе: интересные факты о Папе Римском Франциске, которых вы точно не знали
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Понтифик работал уборщиком и охранником в ночном клубе
Папа Римский Франциск – известный на весь мир священнослужитель и глава католической церкви. Он запомнился скандальными высказываниями, что украинцы и россияне — "братья" и не признавал Россию страной-оккупантом. А вот в последние дни стало известно, что Папа Римский находится в больнице в тяжелом состоянии, поэтому медики борются за его жизнь.
"Телеграф" подготовил подборку интересных фактов о Папе Римском, которых вы могли не знать.
Что известно о Папе Римском
В мирской жизни Папа называется Хорхе Марио Бергольо. Он всегда жил скромно и без лишней роскоши. В частности, в 2000-х Хорхе стал кардиналом, но отказался от помпезных апартаментов. Он выбрал небольшую квартиру, где сам готовил. Также Бергольо продолжил пользоваться общественным транспортом, хотя имел возможность пересесть на автомобиль.
Став Папой Римским в 2013 году, он отказался от золотого перстня, который означает власть. Вместо трона он решил установить обычное кресло и уменьшить количество комнат в Ватиканской резиденции. Однажды скромность Папы повлекла за собой курьез. Он хотел поговорить со своим другом – главой ордена иезуитов Адольфо Николасом, но без услуг секретаря. Когда оператор поднял трубку, он не поверил, что это Папа и иронически сказал: "Что правда? А я тогда Наполеон!"
- Римский также не оставляет себе дорогие подарки. К примеру, байкерскую куртку и мотоцикл Harley-Davidson священнослужитель перепродал на аукционе за 57,5 и 241,5 тысячи долларов. Он перечислил деньги на благотворительность. В то же время Папа не пользуется роскошными автомобилями в рабочих поездках. Вместо этого он выбирает бюджетные модели.
- Римский также цитировал "великих русских классиков", например Федора Достоевского и Льва Толстого. В 2021 году во время визита в Словакию глава католической церкви вспоминал притчу "Великий инквизитор" Достоевского и призвал не обменивать свободу на какие-либо другие вещи. Кроме того, он призвал студентов изучать Достоевского и цитировал его уже даже во время полномасштабной войны России против Украины.
- Интересно, что Папа любит латиноамериканские танцы и в молодости занимался ими. Став священником, он только наблюдал за танцовщиками. Однажды люди устроили флешмоб "Танго для Папы Римского", во время которого исполнили любимый танец Римского.
- Любимым футбольным клубом понтифика является "Сан-Лоренсо" из Буэнос-Айреса. Это неудивительно, учитывая, что Папа родился и вырос в аргентинской столице. Также вместе с родными Римский периодически посещал футбольные матчи.
- Папа начал работать еще в юности, чтобы обеспечивать себя. Некоторое время Римский был вышибалой в ночном клубе Буэнос-Айреса. Также работал уборщиком и лаборантом.
- Глава католической церкви более 30 лет не смотрит телевизор. Такой обет он дал Деве Марии. Папа отказался даже от просмотра матчей любимого футбольного клуба. В то же время понтифик ведет страницу в инстаграме и записывал собственный подкаст.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Папа Римский может подать в отставку из-за проблем со здоровьем. У него обнаружили двустороннюю пневмонию.