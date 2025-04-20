Христос Воскрес! Теплые поздравления с Пасхой в открытках и коротких смс-сообщениях

Поздравьте родственников и друзей с Пасхой теплыми словами и яркими картинками

Сегодня, 20 апреля, православные, греко-католики и римо-католики отмечают большой религиозный праздник — Пасху. В этот день украинцы ходят в храмы с пасхальными корзинами, освящают их, а потом всей семьей собираются за праздничным столом. Пасха — это семейный праздник, когда принято поздравлять друг друга словами: "Христос воскрес! Воистину воскрес!".

К празднику "Телеграф" подготовил яркие картинки, открытки и короткие поздравления, чтобы вы могли отправить близким в соцсетях и мессенджерах.

Поздравления с Пасхой 2025

Христос Воскресе! Пусть Светлая Пасха наполнит ваш дом радостью и теплом. Желаю мира, любви и благодати!

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С Пасхой! Пусть этот святой день принесет вам здоровье и счастье. Христос Воскресе! Воистину Воскресе, дорогие мои!

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Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Желаю, чтобы Пасха стала временем обновлений и надежд. Пусть в вашей жизни царит гармония и свет!

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С Пасхой, родные! Пусть Божья благодать согревает ваше сердце. Христос Воскресе, Воистину Воскресе!

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Христос Воскресе! Пусть Пасха подарит вам хорошее настроение и душевный покой. Желаю здоровья и счастья всей вашей семье!

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С Светлым Воскресением! Пусть этот день будет полон улыбок и тепла. Пусть радость и надежда никогда не покидает вас!

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С Пасхой, мои дорогие! Пусть в вашем доме всегда царит любовь и уют. Христос Воскресе, Воистину Воскресе!

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Христос Воскресе! Желаю, чтобы Пасха принесла вам силы и вдохновение. Пусть Божья благодать сопровождает вас всегда во всех делах и помыслах!

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С Великой Пасхой! Пусть этот праздник принесет нам любовь и мир. А Божья благодать сопровождает во всех сферах жизни!

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С Пасхой! Пусть свет Воскресения озаряет ваш путь, пусть счастье будет с вами всегда! Мира и Божьей благодати вашему дому!

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