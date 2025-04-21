"Женя, ты сошел с ума?": украинцы отреагировали на шутку Кошевого о Пасхе

Комик нарвался на хейт из-за нетипичного поздравления с праздниками

Известный украинский комик Евгений Кошевой, за последнее время заметно похудевший, нестандартно поздравил украинцев с Пасхой. Реакция украинцев на него была разной.

Комик распространил ролик, на котором поздравляет украинцев с Пасхой. На нем видно, что юморист воспроизвел паску на своей голове. Так Кошевой помазал голову белой помадкой и украсил цветной присыпкой.

Кошевой поздравил украинцев с Пасхой

Такой поступок оценили не все украинцы. В комментариях к видео люди возмущаются, что Кошевой пошутил над символом Пасхи — паской. Некоторые пользователи сети считают такие шутки неуместными.

"Довбограй! Ничего святого".

Пользователь сети раскритиковала Кошевого за шутку

"Достал со своим юмором. Неуместно в такой праздник так выглядеть".

Пользователь сети считает неуместной шутку Кошевого

"Оно под чем-нибудь?".

Пользователь сети не поняла юмора Кошевого

"Иногда лучше молчать, чем говорить".

Кошевого захейтили за пасхальную шутку

"Женя, ты сошел с ума, что ли?".

Люди критикуют Кошевого за шутку с паской

"Кошевой, как-то неуместно, не по-христиански, возможно, ты антихрист. Очень сильно опозорил себя".

Пользователь считает шутку Кошевого антихристианским

В то же время были и такие люди, которые не увидели в такой шутке что-то плохое. Они считают, что большинство слишком серьезно восприняли юмор Кошевого.

"Думаю, это его жена пекла паски и мазала его, пока он спал. Проснулся, а тут целый праздник на голове! И не постыдался выложить видео, как его жена сделала. А вы все злые!".

Пользователь сети поддержала Кошевого

"Кто не понял, он поздравил таким образом язычников, которые до прихода христианства праздновали день возрождения и плодородия подобным образом, как это сейчас делают те же православные язычники, ничего не изменилось. А настоящая Пасха (Песах) — это Иисус Христос. А то, что сделал этот юморный парень, это потролил тех, кто смешивает грешное с праведным".

Пользователь сети считает, что Кошевого не поняли

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочерях Евгения Кошевого. Одна из них участвовала в популярном телепроекте.