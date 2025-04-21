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"Женя, ты сошел с ума?": украинцы отреагировали на шутку Кошевого о Пасхе

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
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Автор
Кошевой поздравил украинцев с Пасхой Новость обновлена 21 апреля 2025, 11:07
Кошевой поздравил украинцев с Пасхой. Фото Коллаж "Телеграфа"

Комик нарвался на хейт из-за нетипичного поздравления с праздниками

Известный украинский комик Евгений Кошевой, за последнее время заметно похудевший, нестандартно поздравил украинцев с Пасхой. Реакция украинцев на него была разной.

Комик распространил ролик, на котором поздравляет украинцев с Пасхой. На нем видно, что юморист воспроизвел паску на своей голове. Так Кошевой помазал голову белой помадкой и украсил цветной присыпкой.

Кошевой поздравил украинцев с Пасхой

Такой поступок оценили не все украинцы. В комментариях к видео люди возмущаются, что Кошевой пошутил над символом Пасхи — паской. Некоторые пользователи сети считают такие шутки неуместными.

  • "Довбограй! Ничего святого".
Реакция сети на юмор Кошевого
Пользователь сети раскритиковала Кошевого за шутку
  • "Достал со своим юмором. Неуместно в такой праздник так выглядеть".
Шутка Кошевого о Пасхе
Пользователь сети считает неуместной шутку Кошевого
  • "Оно под чем-нибудь?".
Кошевой о Пасхе
Пользователь сети не поняла юмора Кошевого
  • "Иногда лучше молчать, чем говорить".
Кошевой хейт
Кошевого захейтили за пасхальную шутку
  • "Женя, ты сошел с ума, что ли?".
Кошевого раскритиковали за шутку о Пасхе
Люди критикуют Кошевого за шутку с паской
  • "Кошевой, как-то неуместно, не по-христиански, возможно, ты антихрист. Очень сильно опозорил себя".
Кошевой пошутил о Пасхе
Пользователь считает шутку Кошевого антихристианским

В то же время были и такие люди, которые не увидели в такой шутке что-то плохое. Они считают, что большинство слишком серьезно восприняли юмор Кошевого.

  • "Думаю, это его жена пекла паски и мазала его, пока он спал. Проснулся, а тут целый праздник на голове! И не постыдался выложить видео, как его жена сделала. А вы все злые!".
Кошевой о Пасхе
Пользователь сети поддержала Кошевого
  • "Кто не понял, он поздравил таким образом язычников, которые до прихода христианства праздновали день возрождения и плодородия подобным образом, как это сейчас делают те же православные язычники, ничего не изменилось. А настоящая Пасха (Песах) — это Иисус Христос. А то, что сделал этот юморный парень, это потролил тех, кто смешивает грешное с праведным".
Реакция сети на шутку Кошевого
Пользователь сети считает, что Кошевого не поняли

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о дочерях Евгения Кошевого. Одна из них участвовала в популярном телепроекте.

Теги:
#Пасха #Евгений Кошевой #Привітання