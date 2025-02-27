Он может заменить Папу Римского: что известно о самом молодом кардинале Католической Церкви Николае Бычко и как выглядит

Папа Римский вручил украинцу особый атрибут

Николай Бычок – епископ Мельбурнской епархии святых апостолов Петра и Павла Украинской Греко-католической Церкви. В 44 года он стал самым молодым кардиналом Ватикана, номинированным Папой Римским. А вот понтифик сейчас в тяжелом состоянии находится в больнице.

Владыка Николай Бычок родился в 1980 году в Тернополе. В 17 лет он вступил в Конгрегацию Святейшего Избавителя и получил лицензиат из пастырского богословия. В 2003 году Бычок получил пожизненные обеты, а через 2 года — иерейские посвящения.

Николай Бычок посвятил жизнь церковной службе, фото из сети

Николай вел службы в храме Матери Божьей Неустанной помощи в Прокопьевске в России. Одно время был настоятелем монастыря Отцов Редемптористов и прихода в Ивано-Франковске. В 2015 году украинец служил на приходе святого Иоанна Крестителя в Ньюарке в США.

Николай Бычок вел богослужения в США, фото из сети

В 2020 году епископ Мельбурнский УГКЦ Петр Стасюк отрекся от пастырского правительства. На его место Папа Франциск назначил Николая Бычко. Епископская хиротония состоялась в архикафедральном соборе святого Юра во Львове. Главным святителем был глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Николай Бычок и глава УГКЦ Святослав Шевчук, фото со страницы Святослава Шевчука

Из-за карантинных ограничений Бычок попал на место службы в Австралию в 2021 году. Интронизация (акт посвящения на высшую должность в церкви) состоялась в кафедральном соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.

В декабре 2024 года Бычок стал самым молодым кардиналом Католической Церкви. На публичную Консисторию (совещание) украинец по древней киевской традиции надел фиолетовую мантию, украшенную вышитыми изображениями святых Петра и Павла.

Бычок стал самым молодым кардиналом Католической Церкви, фото Vatican Media

Во время Консистории Папа Римский избрал 21 нового кардинала, которым предоставил церковные атрибуты – камелавку (головной убор) и кольцо. В то же время украинский священнослужитель получил головной убор, отличавшийся от других. Речь идет о клобуке-куколе, который надевали во времена Берестейской унии. Он был похож на тот, который носил один из первых председателей Унийной Киевской митрополии Ипатий Потий.

Папа Римский и Николай Бычок во время Консистории, фото Vatican Media

Титулярным храмом-поселением украинца стал собор Святой Софии в Риме. Раньше здесь была резиденция глав УГКЦ — Патриархов Мирослава-Ивана Любачевского и Любомира Гузара. Во время Консистории Бычок отметил, что он помнит о родной стране, "в настоящее время разоренной войной". Также епископ призвал всех молиться за Украину.

"Я — епископ в Австралии, кардинал Вселенской Церкви, но Украина в моем сердце", — сказал он.

Николай Бычок – самый молодой кардинал Католической Церкви, фото Vatican Media

Интересно, что в последние века понтификами становились исключительно кардиналы. Это означает, что теоретически Бычок мог бы претендовать на престол в Ватикане после смерти Папы.

Ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о Папе Римском Франциске. Оказывается, понтифик когда-то был вышибалой и уборщиком.