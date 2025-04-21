В Николаеве прогремели взрывы. Все подробности российской атаки

В ОВА рассказали о ситуации в городе

Российские оккупационные войска с утра 21 апреля, после того, как закончилось "действие Пасхального перемирия ", атаковали Николаев. В городе раздались мощные взрывы.

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким. По его словам, город был атакован ракетами.

"Утром, 21 апреля, около 04:57 враг атаковал город ракетами, тип устанавливается", — говорится в сообщении.

Взрывы в Николаеве раздались в 5 утра, однако в 6:00 в ОВА сообщили, что вызовов экстренных служб нет. По последним данным, пострадавших и погибших в результате взрыва нет.

Заметим, что с утра во время объявленной воздушной тревоги были слышны взрывы также в Херсоне и Черкассах.

Напомним, что 21 апреля в 00:00 "завершилось действие" так называемого "Пасхального перемирия" главы РФ Владимира Путина. Уже утром в понедельник, 21 апреля, над Украиной закружили российские дроны. Взрывы раздались в нескольких городах. По состоянию на 9 утра воздушная тревога продолжается.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский назвал "перемирие" Путина игрой с человеческими жизнями, ведь даже после его объявления страну продолжили атаковать дроны и ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у Путина сделали лицемерное заявление о продолжении "перемирия"