Умер Папа Римский

Ему было 88 лет

Папа Римский Франциск, который долгое время серьезно болел, умер в понедельник, 21 апреля. Ему было 88 лет.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные данные Ватикана. Отмечается, что за последнее время здоровье Папы значительно пошатнула сильная двойная пневмония.

"Дорогие братья и сестры, с глубокой грустью я вынужден сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска", – объявил кардинал Кевин Фаррел в эфире телеканала Ватикана.

Отметим, что Папа Римский Франциск был первым латиноамериканским лидером Римско-католической церкви. В Ватикане говорят, что он положил конец бурному правлению, обозначенному расколом и напряженностью. Папа Франциск был Папой с 13 марта 2013 года по 21 апреля 2025 года, то есть 12 лет, 1 месяц и 8 дней.

Когда Папу видели в последний раз

За день до смерти, в воскресенье, 20 апреля 2025 года, Папа Франциск в "Доме святой Марты" в Ватикане имел короткую частную встречу с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Венсом. Эта встреча длилась несколько минут.

Папа Римский на встрече с Венсом

На фото, которые тогда публиковали, Папа Франциск был довольно в неплохой форме. Выглядел активным и отдохнувшим, но уже на следующий день он скончался. Однако СМИ писали, что Папа Франциск не участвовал во встрече с Венсом. Вместо него переговоры якобы провел кардинал Пьетро Паролин.

Чем болел Папа Франциск

В феврале 2025 года Папа Франциск был госпитализирован с тяжелой респираторной инфекцией. Она быстро переросла в двустороннее воспаление легких, сопровождавшееся сильными бронхиальными спазмами. Тогда же появилась информация о признаках начала почечной недостаточности.

Через 5 недель Папу выписали из римской больницы Джемелли. Однако его состояние оставалось сложным, и он продолжал проходить реабилитацию в Ватикане и редко участвовал в публичных мероприятиях и службах.

Добавим, что в молодом возрасте Папе Франциску удалили часть легкого из-за плеврита. В 2021 году он перенес операцию на кишечнике из-за дивертикулита, а в 2023 – хирургическое вмешательство по поводу грыжи. В последнее время Папа передвигался на инвалидной коляске, а к тому же с тростью, ведь имел серьезные проблемы с коленом.

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