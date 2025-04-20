Людей больше, чем за последние пять лет: как святили паски на Троещине в Киеве (эксклюзивные фото)

Людей возле святыни было много

В Украине празднуют Пасху, а возле церквей утром 20 апреля собралось много людей. Так и возле храма святого Пророка Ильи в Киеве утром было заметно большое количество прихожан.

Об этом проинформировал фотокорреспондент "Телеграфа" Евген Завгородний. По его словам, возле этого храма ПЦУ на Троещине в 2025 году было заметно больше местных жителей, чем за последние пять лет.

Как видно на снимках с места, к храму пришли более сотни человек, многие из них были с детьми и даже с домашними питомцами.

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Внутрь храма все не поместились.

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Люди пришли к храму со своими традиционными пасхальными корзинками.

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

А некоторые принесли с собой домашних питомцев, которые тоже получили свою порцию святой воды.

Люди пришли к Храму святого Ильи 20 апреля

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться на украинском языке в Пасху. Традиционно в такие праздничные дни не говорят "Добрый день", а используют другие слова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что утром 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой. Опубликован полный текст его праздничной речи.