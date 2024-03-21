Высокая температура - убийца батареи: как не нужно заряжать телефон, чтобы не навредить ему

Многие заряжают телефон неправильно, из-за чего он служит меньше

На долговечность работы телефона и его аккумулятора влияют много факторов, в том числе и температура. Мало кто из владельцев гаджетов знает, что повышение температуры выше 40 градусов по Цельсию пагубно влияет на состояние аккумулятора.

На портале Аndroid Authority рассказали, почему высокая температура является "убийцей долгосрочного здоровья батареи". Пользователям объяснили, чего не нужно делать, если хочется дольше пользоваться смартфоном.

Высокая температура, как и высокое напряжение, подвергает батарею нагрузке. Из-за этого она теряет емкость гораздо быстрее, чем при хранении при более низких температурах. Аккумулятор сохраняет от 85 до 96% своей емкости, если разумно использовать его при температуре 25-40 градусов по Цельсию. Регулярное повышение температуры выше 40 градусов и зарядка до 100% приведет к падению емкости батареи до 65% после первого года эксплуатации. Если температура батареи достигнет 60 градусов, то аккумулятор гаджета износится в кротчайшие сроки, например за три месяца.

Нахождение полностью заряженного аккумулятора под воздействием высокой температуры — худшее, что может быть, и этого следует избегать при зарядке телефона. Именно поэтому владельцам смартфонов не рекомендуют оставлять телефон во время зарядки под подушкой или на панели автомобиля в жаркий солнечный день.

Также, по мнению некоторых специалистов, беспроводная зарядка может повлиять на состояние аккумулятора, если не поддерживать телефон в прохладном состоянии.

"Технологии быстрой зарядки являются спорным вопросом, поскольку более высокие ток и напряжение приводят к более сильному нагреву устройства. Поскольку мощность превышает 60 Вт и достигает 100 Вт даже в смартфонах, долговечность устройства быстро становится проблемой", — отмечают эксперты.

Быструю зарядку рекомендуют использовать для небольшого пополнения запаса энергии батареи, например в течение 5-15 минут. Но при продолжительном использовании батарея нагревается до 40 градусов и выше. Поэтому лучше не оставлять телефон на быструю зарядку на всю ночь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ускорить процесс зарядки телефона в экстренной ситуации. Этот простой прием поможет в короткие сроки пополнить заряд батареи.