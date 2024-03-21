Висока температура – вбивця батареї: як не потрібно заряджати телефон, щоб не нашкодити йому

Багато хто заряджає телефон неправильно, через що він служить менше

На довговічність роботи телефону та його акумулятора впливають багато факторів, у тому числі температура. Мало хто з власників гаджетів знає, що підвищення температури вище 40 градусів за Цельсієм згубно впливає на стан акумулятора.

На порталі Android Authority розповіли, чому висока температура є "вбивцею довгострокового здоров’я батареї". Користувачам пояснили, що не потрібно робити, якщо хочеться довше користуватися смартфоном.

Висока температура, як і висока напруга, батарею навантажує. Через це вона втрачає місткість набагато швидше, ніж при зберіганні за більш низьких температур. Акумулятор зберігає від 85 до 96% своєї місткості, якщо розумно використовувати його за температури 25-40 градусів за Цельсієм. Регулярне підвищення температури вище 40 градусів та зарядка до 100% призведе до падіння місткості батареї до 65% після першого року експлуатації. Якщо температура батареї досягне 60 градусів, то акумулятор гаджета зноситься в найкоротший термін, наприклад, за три місяці.

Знаходження повністю зарядженого акумулятора під впливом високої температури – найгірше, що може бути, і цього слід уникати під час заряджання телефону. Саме тому власникам смартфонів не рекомендують залишати телефон під час зарядки під подушкою або на панелі автомобіля у спекотний сонячний день.

Також, на думку деяких фахівців, бездротове заряджання може вплинути на стан акумулятора, якщо не підтримувати телефон у прохолодному стані.

"Технології швидкої зарядки є спірним питанням, оскільки вищі струм і напруга призводять до сильнішого нагрівання пристрою. Оскільки потужність перевищує 60 Вт і досягає 100 Вт навіть у смартфонах, довговічність пристрою швидко стає проблемою", — зазначають експерти.

Швидку зарядку рекомендують використовувати для невеликого поповнення запасу енергії батареї, наприклад, протягом 5-15 хвилин. Але при тривалому використанні акумулятор нагрівається до 40 градусів і вище. Тому краще не залишати телефон на швидку зарядку на всю ніч.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як прискорити процес заряджання телефону в екстреній ситуації. Цей простий прийом допоможе у короткий термін поповнити заряд батареї.