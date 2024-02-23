Renault вывела на рынок бюджетный кроссовер: названа его цена

Эта модель является альтернативой популярному в Украине Renault Duster.

Французская компания Renault начала продажу недорогого и одновременно компактного кроссовера — Kardian. Отметим, что данная модель входит в сегмент B-класса.

О деталях этого кроссовера говорится на официальном сайте Renault. Автомобиль является доработанным вариантом Dacia Sandero Stepway с новым дизайном, однако отличается от собрата дизайном передней части и фонарей. Планируется, что он составит альтернативу популярному в Украине Duster.

Технические характеристики Renault Kardian

Эта модель, презентованная в конце 2023 года, имеет багажник на 410 литров и дебютирует со 125-сильным турбомотором. Кроссовер имеет виртуальную приборную панель и 8-дюймовый тачскрин. Renault Kardian имеет широкую трапециевидную решетку установленную между узкими LED-фарами. Позади установленные фонари аналогичны стоящим в Captur. Колесные диски диаметром до 17 дюймов.

Renault Kardian

В базовую комплектацию Renault Kardian входят климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камера и 6 подушек безопасности. Самый дорогой вариант Premier Edition оснащен безключевым доступом, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой смартфонов, системой автоматического торможения и контроля слепых зон.

Салон Renault Kardian

Что касается моторной гаммы, то Renault Kardian комплектуется исключительно турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1 л мощностью 125 л. Он работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП с двумя сцеплениями. Стоимость этого кроссовера составляет от 22 800 долларов. Пока он будет доступен только для рынка Бразилии, однако не исключено, что он впоследствии появится и в украинских автосалонах.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Dacia обновила три бюджетных модели. Эти машины доступны в трех версиях и теперь более укомплектованы.