Renault вивела на ринок бюджетний кросовер: названа його ціна

Ця модель є альтернативою популярному в Україні Renault Duster

Французька компанія Renault розпочала продаж недорогого та водночас компактного кросовера — Kardian. Зазначимо, що ця модель входить у сегмент B-класу.

Про деталі щодо цього кросовера йдеться на офіційному сайті Renault. Автомобіль є доопрацьованим варіантом Dacia Sandero Stepway з новим дизайном, проте відрізняється від побратима дизайном передньої частини та ліхтарів. Планується, що він складе альтернативу популярному в Україні Duster.

Технічні характеристики Renault Kardian

Ця модель, яку презентували наприкінці 2023 року, має багажник на 410 літрів і дебютує з 125-сильним турбомотором. Кросовер має віртуальну панель приладів та 8-дюймовий тачскрин. Renault Kardian має широкі трапецієподібні грати встановлені між вузькими LED-фарами. Позаду встановлені ліхтарі аналогічні тим, що стоять у Captur. Колісні диски діаметром до 17 дюймів.

Renault Kardian

До базової комплектації Renault Kardian входять клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру та 6 подушок безпеки. Найдорожчий варіант Premier Edition оснащений безключовим доступом, камерами кругового огляду, бездротовою зарядкою смартфонів, системи автоматичного гальмування та контролю сліпих зон.

Салон Renault Kardian

Щодо моторної гами, то наразі Renault Kardian комплектуюється виключно турбованим трициліндровим двигуном об'ємом 1 л потужністю 125 л. Він працює в парі з 6-ступінчастою автоматичною КПП із двома зчепленнями. Вартість цього кросовера становить від 22 800 доларів. Наразі він буде доступний лише для ринку Бразилії, проте не виключено, що він згодом з'явиться й в українських автосалонах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Dacia оновила три бюджетні моделі. Ці машини доступні в трьох версіях і тепер є більш укомплектованими.