В Украине подорожают электромобили? При чем здесь пошлины Трампа, объяснил автоэксперт

Сначала удорожают электрокары, потом другие категории машин.

Рекордные пошлины на импортные товары в Соединенные Штаты, введенные американским президентом Дональдом Трампом, приведут к существенному росту цен на автомобили в США, а впоследствии это повлияет и на стоимость транспортных средств, поставляемых из Штатов в Украину.

Больше всего это коснется именно электромобилей. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал Станислав Бучацкий, автомобильный эксперт, соучредитель и CEO Института исследований авторынка.

Влияние новых пошлин на украинский рынок

"Особенно, я думаю, мы почувствуем это на электромобилях, которые больше всего везут к нам из США. Удорожание также произойдет на фоне того, что у нас сейчас последний год льготного растаможивания электромобилей, и я думаю что больше всего подорожают именно американские электрокары. А потом соответственно могут дорожать другие категории машин. В целом, я считаю, это (внедрение Трампом пошлин — Ред.) большое потрясение на рынке", – отметил эксперт.

По словам Бучацкого, важно понимать структуру украинского автомобильного рынка: "Нужно понимать, что большинство новых авто, которые попадают в Украину — не из США, а из Европы. Что касается подержанных авто, то около 70% поступают из Европы и только 20% — из США, преимущественно это битые автомобили, которые уже ремонтируют в Украине".

Станислав Бучацкий говорит, что такие автомобили тоже подорожают. И рост в цене будет вызван не столько объективными причинами, сколько потребительским ажиотажем: "Цены на такие авто могут вырасти сейчас не по объективным причинам, то есть не из-за пошлин Трампа, потому что подорожали машины новые, а только из-за ажиотажа ".

"Опять же — такие машины чаще всего на аукционе покупают, и люди будут готовы давать за них больше денег, за которые еще месяц назад они не были готовы столько платить".

Также ранее "Телеграф" сообщал, что за автомобиль из США грозит серьезное наказание. За это нарушение могут посадить в тюрьму на 10 суток.