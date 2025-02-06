Российский "Автоваз" планирует собирать электрокары в одной из бедных стран Африки

По карману ли эфиопам электро-Lada? Вот что известно.

Эфиопия выразила заинтересованность в запуске производства электромобилей Lada. Российский концерн "АвтоВАЗ" изучает эту возможность.

Об этом заявил посол Эфиопии в Москве Генет Тешоме Джирру, сообщают российские СМИ. По словам дипломата, правительство Эфиопии очень активно поддерживает использование электротранспорта, а особенно легковых автомобилей, поэтому планы "АвтоВАЗа" вызывают большой интерес у страны.

Джирру также выразил уверенность, что к концу 2025 года им удастся завершить все необходимые процедуры и производство электромобилей Lada в Эфиопии официально стартует.

Он также отметил, что спрос на эту продукцию будет очень высоким, ведь автомобили "АвтоВАЗа" хорошо знакомы местным жителям. Многие старые модели "Жигули" до сих пор используются в стране, в частности, в сфере такси, что свидетельствует о доверии к данному бренду.

Впрочем, посол не уточнил, какую модель планируется выпускать. В сентябре 2024 года "АвтоВАЗ" приступил к производству электрической версии Lada Largus. Стоимость этой модели стартует от 3 миллионов рублей, что почти вдвое дороже ее бензиновой версии.

Эфиопия остается одной из самых бедных стран Африки. По данным Международного валютного фонда (МВФ), в 2024 году ВВП на душу населения здесь составлял всего 1,35 тысяч долларов. По уровню экономического развития страна занимает среднее место среди африканских государств: примерно половина стран континента имеет более высокий уровень доходов, а половина ниже.

Сможет ли Эфиопия успешно наладить производство электромобилей и создать новый рынок для Lada – покажет время.

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