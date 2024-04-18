Блогер Роман Шрайк про перспективи військової допомоги США Україні

Вчора був важливий день для надання допомоги США Україні, давайте трохи підсумувати.

Спікер Джонсон виступив з ініціативою ухвалити п’ять законопроектів:

допомога Україні,

допомога Ізраїлю,

допомога Тайваню,

"закон про світ за допомогою сили",

безпека кордону США.

План полягає в тому, щоб перші чотири проекти об’єднати в один пакет, проголосувати за нього у суботу ввечері та відправити до Сенату.

Проект про кордон пропонується голосувати окремо перед основним пакетом. У Сенаті він не пройде, його там і розглядати не стануть, тож це така кісточка для затятої частини конгресменів-республіканців. Вони, правда, на неї не ведуться, але це інша історія.

Найдивовижніше, що зради немає.

У проекті допомоги Україні тупо повторені циферки із сенатського проекту. Фінансова допомога піде у вигляді кредиту, але його можна буде списати. Додано вимогу до президента передати Україні ATACMS, а також подати стратегію підтримки України у війні проти Росії. І те, й інше нам у плюс.

У проекті "світ через силу" прописана можливість конфіскації російських суверенних активів на користь України, а також ретельна перевірка санкцій проти російських осіб та компаній з метою забанити тих, кого могли пропустити. Тобто також плюс.

Де ж мінус?

Найбільший трабл може бути у швидкості прийняття. Як ми вже давно зрозуміли, у Конгресі діє купа всіляких правил та звичаїв, які настільки складні, що братися їх вивчати, лише гаяти час.

Зрозуміло лише, що для скорочення розгляду знадобляться голосування (чи одне голосування?) на 2/3 голосів. Для проектів допомоги стільки знайдеться, для кордону точно немає, а для "світу за допомогою сили" — хз.

Загалом Джонсон планує укластися до вечора суботи. Подивимося, як виходитиме.

Висновок. Я ще більше підвищую шанси на ухвалення "джонсонівського" проекту, але святкувати поки що зарано.

Джерело: публікація Романа Шрайка у Telegram