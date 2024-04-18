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Підсумую щодо допомоги від США. Що запропонував Джонсон, чому немає зради і в чому проблема - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон анонсував розгляд свого законопроекту про допомогу Україні Новина оновлена 18 квітня 2024, 10:46
Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон анонсував розгляд свого законопроекту про допомогу Україні. Фото Відкриті джерела

Блогер Роман Шрайк про перспективи військової допомоги США Україні

Вчора був важливий день для надання допомоги США Україні, давайте трохи підсумувати.

Спікер Джонсон виступив з ініціативою ухвалити п’ять законопроектів:

  • допомога Україні,
  • допомога Ізраїлю,
  • допомога Тайваню,
  • "закон про світ за допомогою сили",
  • безпека кордону США.

План полягає в тому, щоб перші чотири проекти об’єднати в один пакет, проголосувати за нього у суботу ввечері та відправити до Сенату.

Проект про кордон пропонується голосувати окремо перед основним пакетом. У Сенаті він не пройде, його там і розглядати не стануть, тож це така кісточка для затятої частини конгресменів-республіканців. Вони, правда, на неї не ведуться, але це інша історія.

Найдивовижніше, що зради немає.

У проекті допомоги Україні тупо повторені циферки із сенатського проекту. Фінансова допомога піде у вигляді кредиту, але його можна буде списати. Додано вимогу до президента передати Україні ATACMS, а також подати стратегію підтримки України у війні проти Росії. І те, й інше нам у плюс.

У проекті "світ через силу" прописана можливість конфіскації російських суверенних активів на користь України, а також ретельна перевірка санкцій проти російських осіб та компаній з метою забанити тих, кого могли пропустити. Тобто також плюс.

Де ж мінус?

Найбільший трабл може бути у швидкості прийняття. Як ми вже давно зрозуміли, у Конгресі діє купа всіляких правил та звичаїв, які настільки складні, що братися їх вивчати, лише гаяти час.

Зрозуміло лише, що для скорочення розгляду знадобляться голосування (чи одне голосування?) на 2/3 голосів. Для проектів допомоги стільки знайдеться, для кордону точно немає, а для "світу за допомогою сили" — хз.

Загалом Джонсон планує укластися до вечора суботи. Подивимося, як виходитиме.

Висновок. Я ще більше підвищую шанси на ухвалення "джонсонівського" проекту, але святкувати поки що зарано.

Джерело: публікація Романа Шрайка у Telegram

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Теги:
#США #Сенат