Блогер Роман Шрайк о перспективах по военной помощи США Украине

Вчера был важный день для предоставления помощи США Украине, давайте немного подытожу.

Спикер Джонсон выступил с инициативой принять пять законопроектов:

помощь Украине,

помощь Израилю,

помощь Тайваню,

"закон о мире посредством силы",

безопасность границы США.

План состоит в том, чтобы первые четыре проекта объединить в один пакет, проголосовать за него в субботу вечером и отправить в Сенат.

Проект о границе предлагается голосовать отдельно, перед основным пакетом. В Сенате он не пройдет, его там и рассматривать не станут, так что это такая косточка для упоротой части конгрессменов-республиканцев. Они, правда, на нее не ведутся, но это другая история.

Самое удивительное, что зрады нет.

В проекте помощи Украине тупо повторены циферки из сенатского проекта. Финансовая помощь пойдет в виде кредита, но его можно будет списать. Добавлено требование к президенту передать Украине ATACMS, а также представить стратегию поддержки Украины в войне против России. И то, и другое нам в плюс.

В проекте "мир посредством силы" прописана возможность конфискации российских суверенных активов в пользу Украины, а также тщательная проверка санкций против российских лиц и компаний, с целью забанить тех, кого могли пропустить. То есть тоже плюс.

Где же минус?

Самый большой трабл может быть в скорости принятия. Как мы уже давно поняли, в Конгрессе действует куча всевозможных правил и обычаев, которые настолько сложны, что браться их изучать, только терять время.

Понятно только, что для сокращения рассмотрения понадобятся голосования (или одно голосование?) в 2/3 голосов. Для проектов помощи столько найдется, для границы — точно нет, а для "мира посредством силы" — хз.

В целом Джонсон планирует уложиться до вечера субботы. Посмотрим, как будет получаться.

Итого. Я еще больше повышаю шансы на принятие "джонсоновского" проекта, но праздновать пока рановато.

Источник: публикация Романа Шрайка в Telegram