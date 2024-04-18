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Подытожу насчет помощи от США. Что предложил Джонсон, почему нет зрады, и в чем проблема - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
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Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон анонсировал рассмотрение своего законопроекта о помощи Украине Новость обновлена 18 апреля 2024, 10:46
Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон анонсировал рассмотрение своего законопроекта о помощи Украине. Фото Открытые источники

Блогер Роман Шрайк о перспективах по военной помощи США Украине

Вчера был важный день для предоставления помощи США Украине, давайте немного подытожу.

Спикер Джонсон выступил с инициативой принять пять законопроектов:

  • помощь Украине,
  • помощь Израилю,
  • помощь Тайваню,
  • "закон о мире посредством силы",
  • безопасность границы США.

План состоит в том, чтобы первые четыре проекта объединить в один пакет, проголосовать за него в субботу вечером и отправить в Сенат.

Проект о границе предлагается голосовать отдельно, перед основным пакетом. В Сенате он не пройдет, его там и рассматривать не станут, так что это такая косточка для упоротой части конгрессменов-республиканцев. Они, правда, на нее не ведутся, но это другая история.

Самое удивительное, что зрады нет.

В проекте помощи Украине тупо повторены циферки из сенатского проекта. Финансовая помощь пойдет в виде кредита, но его можно будет списать. Добавлено требование к президенту передать Украине ATACMS, а также представить стратегию поддержки Украины в войне против России. И то, и другое нам в плюс.

В проекте "мир посредством силы" прописана возможность конфискации российских суверенных активов в пользу Украины, а также тщательная проверка санкций против российских лиц и компаний, с целью забанить тех, кого могли пропустить. То есть тоже плюс.

Где же минус?

Самый большой трабл может быть в скорости принятия. Как мы уже давно поняли, в Конгрессе действует куча всевозможных правил и обычаев, которые настолько сложны, что браться их изучать, только терять время.

Понятно только, что для сокращения рассмотрения понадобятся голосования (или одно голосование?) в 2/3 голосов. Для проектов помощи столько найдется, для границы — точно нет, а для "мира посредством силы" — хз.

В целом Джонсон планирует уложиться до вечера субботы. Посмотрим, как будет получаться.

Итого. Я еще больше повышаю шансы на принятие "джонсоновского" проекта, но праздновать пока рановато.

Источник: публикация Романа Шрайка в Telegram

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Теги:
#США #Сенат #помощь