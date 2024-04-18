Подытожу насчет помощи от США. Что предложил Джонсон, почему нет зрады, и в чем проблема - Роман Шрайк
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Блогер Роман Шрайк о перспективах по военной помощи США Украине
Вчера был важный день для предоставления помощи США Украине, давайте немного подытожу.
Спикер Джонсон выступил с инициативой принять пять законопроектов:
- помощь Украине,
- помощь Израилю,
- помощь Тайваню,
- "закон о мире посредством силы",
- безопасность границы США.
План состоит в том, чтобы первые четыре проекта объединить в один пакет, проголосовать за него в субботу вечером и отправить в Сенат.
Проект о границе предлагается голосовать отдельно, перед основным пакетом. В Сенате он не пройдет, его там и рассматривать не станут, так что это такая косточка для упоротой части конгрессменов-республиканцев. Они, правда, на нее не ведутся, но это другая история.
Самое удивительное, что зрады нет.
В проекте помощи Украине тупо повторены циферки из сенатского проекта. Финансовая помощь пойдет в виде кредита, но его можно будет списать. Добавлено требование к президенту передать Украине ATACMS, а также представить стратегию поддержки Украины в войне против России. И то, и другое нам в плюс.
В проекте "мир посредством силы" прописана возможность конфискации российских суверенных активов в пользу Украины, а также тщательная проверка санкций против российских лиц и компаний, с целью забанить тех, кого могли пропустить. То есть тоже плюс.
Где же минус?
Самый большой трабл может быть в скорости принятия. Как мы уже давно поняли, в Конгрессе действует куча всевозможных правил и обычаев, которые настолько сложны, что браться их изучать, только терять время.
Понятно только, что для сокращения рассмотрения понадобятся голосования (или одно голосование?) в 2/3 голосов. Для проектов помощи столько найдется, для границы — точно нет, а для "мира посредством силы" — хз.
В целом Джонсон планирует уложиться до вечера субботы. Посмотрим, как будет получаться.
Итого. Я еще больше повышаю шансы на принятие "джонсоновского" проекта, но праздновать пока рановато.
Источник: публикация Романа Шрайка в Telegram
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