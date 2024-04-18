В Україні виникла "діра" у бюджеті через затримки західної допомоги: у Мінфіні назвали суму витрат

Україна не зможе перемогти агресора, якщо партнери не допоможуть зрівняти її військові ресурси з ресурсами росіян

Через брак військової допомоги з боку партнерів український уряд був змушений витратити чотири мільярди доларів США на закупівлю озброєння та боєприпасів. Це були незаплановані витрати, які поставили бюджет у доволі важке становище.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко під час п'ятого міністерського круглого столу Світового Банку та МВФ у Вашингтоні. Він зазначив, що зараз Україна опинилася у складній ситуації через недостатню кількість фінансування та озброєння, зберігши фінансову стабільність тільки завдяки ефективній економічній політиці.

"4 млрд доларів США — саме такий обсяг коштів на закупівлю озброєння витратив Уряд, в умовах коли бракувало обіцяних партнерами снарядів і зброї. І це має негативні наслідки для бюджету", – зазначив він.

Марченко окремо підкреслив, що затримка допомоги, або її відсутність критично відбивається на ситуації на полі бою. Окрім того, це зменшує економічний потенціал України. Тому зараз потрібно знайти шляхи фінансування потреб України – зокрема нарешті передати заморожені російські активи Києву. Україна не зможе перемогти агресора, якщо партнери не допоможуть зрівняти її військові ресурси з ресурсами росіян.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЄС не передасть Україні 5 млрд євро прибутку від заморожених російських активів за перші 2 роки війни. Ці гроші направлять інвестфонду Euroclear, де зберігається більшість російських активів, як "буфер" для оплати існуючих та майбутніх судових позовів Росії та інших країн.

Також "Телеграф" писав, що три країни ЄС виступили проти використання доходів від заморожених активів Росії для закупівлі боєприпасів для Збройних Сил України. Йдеться про Угорщину, Мальту та Люксембург.