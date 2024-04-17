З передачею ATACMS, але у кредит: у Конгресі з’явився текст нового законопроєкту про допомогу Україні

Епопея з ухваленням військової допомоги Україні триває

На сайті Палати представників Конгресу США з’явилися тексти законопроєктів щодо виділення допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Як і обіцяв речник Майкл Джонсон, вони були подані трьома різними документами.

Відповідні документи можна знайти на веб-сайті Конгресу США. В українському законопроєкті передбачено виділення 61 мільярда доларів на військову допомогу.

З цієї суми 23 мільярди буде передбачено на поповнення арсеналу США. Крім того, в документі чітко міститься норма про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню HIMARS та аналогів.

Допомога планується надати на кредитній основі, а покриття цих витрат пропонується конфіскувати частину заморожених російських активів. Президент США має право списати до 50% заборгованості України за надану їй економічну допомогу, але не раніше 15 листопада 2024 року.

Також документ вимагає від Держдепартаменту та Пентагону подати стратегію США щодо підтримки України протягом 45 днів після ухвалення.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування для України та Ізраїлю. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 мільярда доларів. Документ проголосували в Сенаті США, але не пропустили через Палату представників.

У разі прийняття окремого документа за допомогою йому знову доведеться пройти через Сенат.