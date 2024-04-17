"Не можемо дати Путіну перемогти": Байден сильно відреагував на новий законопроєкт щодо допомоги Україні

Фінансування України дозволить уникнути нової війни у Європі в майбутньому

На тлі оприлюднення Конгресом США нових законопроєктів щодо допомоги Україні та Ізраїлю президент Джо Байден зазначив, що це "не буде відкритим чеком". З його слів, зброя для України буде передана з чинних запасів, а гроші підуть на фінансування власної оборонки.

Про це він написав у колонці для Wall Street Journal. Байден підкреслив, що Вашингтон не повинен миритися з нападами на Україну та Ізраїль, оскільки йдеться не лише про "захист друзів", а й про власну безпеку.

"Якщо Конгрес прийме військову допомогу Україні та Ізраїлю, ми не виписуватимемо відкритих чеків. Ми відправляли військову техніку з наших власних запасів, а потім використовували гроші, затверджені Конгресом, для поповнення цих запасів, купуючи її у американських постачальників", — написав він.

Президент США зазначив, що йдеться про компанії, які виробляють ЗРК Patriot, ПТРК Javelin та інші види озброєнь, які виробляються майже у 40 штатах країни й тим самим зміцнити свою національну безпеку.

"Путін невпинно намагався зламати волю українського народу. Він зазнав невдачі. Тепер він намагається зломити волю Заходу. Ми не можемо дозволити йому досягти успіху. В історії бувають моменти, які вимагають лідерства та мужності. Це один із них", — зазначив він.

Байден підкреслив, що у разі перемоги російський диктатор підійде до союзників по НАТО і якщо він зважиться розпочати вторгнення, то це означатиме залучення до цього США. Тому глава Білого дому наголошує, що підтримка України дозволить уникнути масштабнішої війни в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, речник Палати представників Майкл Джонсон обіцяє винести законопроєкти про допомогу на голосування в суботу, 20 квітня.