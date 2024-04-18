"Він одужав?": Джонсон назвав допомогу для України критично важливою, мережа відреагувала

Джонсон сказав, що готовий ризикувати своєю роботою задля фінансування України

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що надання допомоги для України є критично важливим. Він вважає, що з наданням літальної допомоги не можна грати у політику.

Про це Джонсон сказав у ході прес-конференції. На запитання репортера про те, чому він навіть готовий ризикувати своєю роботою заради фінансування України, речник сказав "Я роблю тут те, що вважаю правильним".

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час, критичний час на світовій арені. Я міг би прийняти егоїстичне рішення і вчинити по-іншому, але я роблю те, що вважаю за правильне. Я вважаю, що надання допомоги Україні зброєю зараз критично важливо. Я справді так вважаю", — зазначив Джонсон.

Також він підкреслив, що хотів би "послати в Україну кулі, а не американських хлопців". Майк Джонсон розповів, що його син збирається вступити до військово-морської академії цієї осені, тому він особливо переймається ситуацією. Спікер вірить у можливість нападу Росії на НАТО.

"Я справді вірю даним розвідки та брифінгам, які ми отримували, що, я вважаю, Сі (Сі Цзіньпін, голова КНР, — Ред.), Володимир Путін та Іран — це вісь зла. Я думаю, що вони координують свої дії. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Я думаю, що він може піти на Балкани.

Реакція мережі

Користувачі у соціальних мережах із подивом відреагували на слова Майка Джонсона. Справа в тому, що саме Джонсон був одним із тих, хто затягує голосування з надання допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 квітня Майк Джонсон повідомив, що у США анонсували довгоочікуване голосування за допомогу Україні.