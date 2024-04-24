Як росіяни обходять санкції. Показова історія

Український блогер Антон Швець розповів, як росіяни оминають санкції

Трапилося мені вчора розслідування від France Info. Французькі журналісти нарили інформацію про те, що на колишньому заводі Stellantis росіяни виробляють Citroën C5 Aircross. Є сайт citroen.ru, який виглядає цілком як офіційний. А в розділі "в наявності" там було майже 100 Citroën C5 Aircross. Ось тільки є нюанс. До Stellantis вони ніяк не відносяться.

Повернемося у квітень 2022. Stellantis закриває свій завод у Калузі через санкції та "логістичні труднощі". А 27 березня цього року російська компанія "Автомобільні технології" офіційно запускає виробництво Citroën C5 Aircross. Ці пару років завод був привидом. Нічого там не вироблялося. Ну це за офіційними версіями.

Але тут росіяни з "Автомобільних технологій" заговорили про те, що з кінця 2023 завод перейшов під їхній контроль. Вони ж офіційні дистриб’ютори. Усі інвестори і постачальники, звісно, засекречені. Але в ось цьому розслідуванні France Info фігурує китайський Dongfeng. Акціонер Stellantis, партнер Peugeot і Citroën.

Reuters уже якось писали, що у грудні минулого року "Автомобільні технології" імпортували 42 комплекти для Citroën C5 Aircross.

Компанія "Автомобільні технології" була зареєстрована в березні 2023. Належить Галині Долголенко. А директор зі стратегічного розвитку там Павєл Безрученко. Цікава особа насправді. Був заступником одного з директорів російського Мінпромторгу, кажуть, що має якусь нагороду від путіна. Ось цей Безрученко і ще деякі працівники напряму сказали, що автомобілі виробляють з деталей, які завозять паралельним імпортом.

Як Dongfeng отримує деталі Stellantis? Усе просто. Вони мають спільне підприємство в Китаї. І Dongfeng продали частину своїх акцій Stellantis та викупили деякі заводи в Китаї. До цього вони там були співвласниками. Ось і виходять у росіян автомобілі, майже аналогічні до французьких. Лише за винятком деяких деталей. Навіть назва така сама.

"Мы не стали придумывать для машины какой-то новый бренд, как некоторые наши коллеги. Это путь максимальной дерзости. Нам важно быть узнаваемыми, а не быть некой новой пришедшей маркой", — Безрученко.

Можна вічно дивитися на російське імпортозамєщєніє. Але це насправді доволі показова історія щодо їхнього піратства. Причому у всіх галузях одночасно.

Джерело: пост Швеця у Telegram