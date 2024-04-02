Санкції "працюють": кількість доларових мільярдерів у Росії стала рекордною

У РФ десятки людей стали багатшими після нападу на Україну

У 2024 році в Росії рекордно побільшало доларових мільярдерів. На початку повномасштабної війни з Україною їх було набагато менше.

Про це свідчить щорічний рейтинг найбагатших людей світу, який складає журнал Forbes. Так, у 2024 році до нього увійшло 125 мільярдерів із Росії — це число стало рекордним.

До цього попередній рекорд було встановлено у 2021 році — тоді до рейтингу потрапив 121 мільярдер із Росії. Відразу після початку вторгнення в Україну кількість російських мільярдерів різко скоротилася – до 88 осіб у 2022 році. 2023 року їх було 110.

Мало того,зазначає Forbes, що кількість російських мільярдерів могла бути навіть більшою, але десять осіб із найбагатших бізнесменів після початку війни відмовилися від громадянства РФ і тепер фігурують у рейтингу як представники інших країн.

Найбагатшим із росіян Forbes назвав власника "Лукойлу" Вагіта Алекперова зі статками 28,6 мільярда доларів.

Зазначимо, що зростання кількості мільярдерів відбувається на тлі надпотужних санкцій із боку Заходу, які в тому числі направлені й проти олігархів. Втім, уже давно не секрет, що росіяни обходять їх в багатьох сферах. Наприклад, у сфері виробництва боєприпасів. У російських ракетах і безпілотниках, якими терористи вранці 22 березня атакували Україну, було щонайменше 300 типів різних іноземних компонентів, а їхня загальна кількість становила понад 7,5 тисяч одиниць. Усі вони потрапили до Росії, незважаючи на санкції, які запровадили західні держави.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни оминають санкції через "крипту" і ЗМІ з’ясували, як їм це вдається.