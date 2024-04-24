Как россияне обходят санкции. Показательная история

Украинский блогер Антон Швец рассказал, как россияне обходят санкции

Случилось мне вчера расследование от France Info. Французские журналисты нарыли информацию о том, что на бывшем заводе Stellantis россияне производят Citroen C5 Aircross. Есть сайт citroen.ru, который выглядит целиком как официальный. А в разделе "в наличии" там было почти 100 Citroën C5 Aircross. Вот только есть нюанс. К Stellantis они никак не относятся.

Вернемся в апреле 2022 года. Stellantis закрывает свой завод в Калуге из-за санкций и "логистических трудностей". А 27 марта этого года российская компания "Автомобильные технологии" официально запускает производство Citroën C5 Aircross. Эти пару лет завод был привидением. Ничего там не производилось. Ну, это по официальным версиям.

Но здесь россияне из "Автомобильных технологий" заговорили о том, что с конца 2023 года завод перешел под их контроль. Они ведь официальные дистрибьюторы. Все инвесторы и поставщики, конечно, засекречены. Но в этом расследовании France Info фигурирует китайский Dongfeng. Акционер Stellantis, партнер Peugeot и Citroen.

Reuters уже однажды писали, что в декабре прошлого года "Автомобильные технологии" импортировали 42 комплекта для Citroën C5 Aircross.

Компания "Автомобильные технологии" была зарегистрирована в марте 2023 года. Принадлежит Галине Долголенко. А директор по стратегическому развитию там Павел Безрученко. Интересная личность на самом деле. Был заместителем одного из директоров российского Минпромторга, говорят, что у него есть какая-то награда от путина. Вот этот Безрученко и еще некоторые работники напрямую сказали, что автомобили производят из завозимых параллельным импортом деталей.

Как Dongfeng получает детали Stellantis? Всё просто. У них есть совместное предприятие в Китае. И Dongfeng продали часть своих акций Stellantis и выкупили некоторые фабрики в Китае. До этого они там были совладельцами. Вот и выходят у россиян автомобили, почти аналогичные французским. Только за исключением некоторых деталей. Даже название такое же.

"Мы не стали придумывать для машины какой-нибудь новый бренд, как некоторые наши коллеги. Это путь наибольшей дерзости. Нам важно быть узнаваемыми, а не быть новой пришедшей маркой", — Безрученко.

Можно вечно смотреть на российское импортозамещение. Но это действительно показательная история относительно их пиратства. Причем во всех сферах одновременно.

Источник: пост Швеца в Telegram