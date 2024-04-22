Удар по енергетиці Росії: у ЄС поділились планами посилити антиросійські санкції

Європейські обмеження зараз поширюються не на всі російські енергоносії

Євросоюз планує посилити санкції проти Росії. У 14-й пакет можуть включити заборону на імпорт зрідженого природного газу (ЗПГ).

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Швеції Тобіас Більстрем розповів про це перед зустріччю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу. Він підкреслив, що на цій зустрічі будуть обговорювати, як ще допомогти Україні.

"Ми обговорюватимемо, як збільшити підтримку України. Ухвалення 14-го пакету санкцій — одна з найважливіших речей, ми збираємося включити туди заборону на імпорт ЗПГ", — сказав Більстрем.

Росія досі є одним з головних постачальників ЗПГ до Євросоюзу. Вона постачає 16% від усіх об’ємів енергоносія.

ЄС не ввів ембарго на трубний та зріджений природний газ з РФ через позицію деяких країн. Проти цього виступали Угорщина та Австрія. Вони досі залежать від російських енергоносіїв.

Усього за 2023 рік країни ЄС закупили у Росії понад 15 мільйонів тонн ЗПГ. Це на 40% більше, ніж у 2021 році. Такі дані наводить аналітична компанія Kpler.

Нагадаємо, у першій половині квітня Велика Британія та США ввели санкції проти Росії. Нові обмеження стосуються постачання алюмінію, міді та нікелю. При цьому метали, які були вироблені до 13 квітня 2024 року, зможуть й надалі продаватись на біржі.

Останній 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії був запроваджений 23 лютого 2024 року. Обмеження ввели напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Раніше "Телеграф" писав, що Київ вимагатиме від ЄС запровадити санкції проти Росії та Білорусі. Якщо партнери введуть ці обмеження, то у РФ будуть серйозні проблеми з логістикою.