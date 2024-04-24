Блогер і бізнесмен Роман Шрайк вважає, що Україна забезпечена поставками до кінця року

Те, що військова допомога США затрималася на півроку – величезний мінус. За цей час ми втратили більше життів та контрольованих територій, ніж могли б.

Але можна нафантазувати і кілька плюсів. Один такий собі, а другий — потенційно значущий.

Вони в жодному разі не перекривають мінус, але все ж таки існують.

1) Як мінімум до кінця 2024 року ми забезпечені повноцінними військовими поставками зі США.

Це важливо, тому що ми не знаємо, які розклади будуть у 2025 році – після виборів президента та Конгресу США. Можливо, ухвалений учора бюджет допомоги Україні – останній.

Якби проєкт був прийнятий восени 2023 року, до осені 2024 року постачання знову йшли б дуже дозовано, і до початку 2025 року ми знову підійшли б з дефіцитом всього.

У таких умовах нас було б легше шантажувати. А при деяких розкладах (не тикатимемо пальцем) це можливо.

2) Європа почала усвідомлювати свою відповідальність за Україну.

Перші два роки забезпечення України тягли на собі Штати, а Європа ситуативно приєднувалася. 30 років роззброєння з історії не викреслиш.

Але в січні-квітні всі побачили, що припинення поставок зі США — це не гіпотетична лялька, а цілком реальність. Тому пішов рух у мізках і почалася переоцінка ситуації.

Причому це призвело не до зливу України, як нам віщали російські пропагандисти та спокушені ними корисні ідіоти, а до додаткової мобілізації зусиль.

На 2024 рік європейські країни і так виділили суми на військову допомогу помітно більші, ніж раніше, а американська посуха дала додатковий буст — вже після початку року бюджети стали збільшуватися, з'явилася "чеська ініціатива", а "слон Макрон" взагалі вирішив взяти на себе політичне лідерство.

Інша річ, що європейські країни дуже обмежені у постачаннях зі складів, вони переважно порожні, натомість йдуть замовлення на виробництво та інвестиції у його розширення. Розвивається все це повільніше, ніж хотілося б, і все ж таки розвивається.

Якийсь ефект ми побачимо протягом цього року, а у 2025, сподіваюся, європейські поставки дозволять нам бути більш захищеними в умовах, коли американська допомога може опинитися під питанням.

Разом. 2025 все ще в тумані, але цей туман став трохи менш концентрованим.

Джерело: пост Шрайка в Telegram.