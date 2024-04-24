Америка піде до кінця: у Зеленського пояснили, чому історія з допомогою США стала переломною

Проукраїнська коаліція ухвалила для себе певні політичні рішення

Надання довгоочікуваної допомоги США Україні — це інвестування в один бік, який має прийти до справедливого фіналу, і далі цю допомогу потрібно буде продовжувати. Америка точно не виходитиме з цього альянсу, оскільки питання за допомогою було переломним моментом, коли Штатам потрібно було прийняти для себе рішення, йдуть вони до кінця чи ні.

Про це говорить радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю "Медузі". На запитання журналіста про те, чи буде допомога у 2025 році, він відповів, що виділення допомоги у поточному році визначає, що проукраїнська коаліція ухвалила для себе певні політичні рішення.

"Є розуміння, що в цій війні немає компромісу. Тому що будь-який компроміс із Путіним — це затяжна війна. Він просто на якийсь час візьме паузу, а потім заморожений конфлікт назад розморозиться, з більш руйнівними наслідками.

Безперечно, якщо ти вже почав інвестувати в один бік, який має прийти до справедливого фіналу, це потрібно буде продовжувати. Я думаю, це питання переговорів, питання ефективних дій України у 2024 році", — сказав Подоляк.

Радник голови ОП також упевнений, що європейці доінвестують у військове виробництво, а також доінвестує Україна. І Штати точно не виходитимуть з Альянсу, оскільки вже вирішили йти до кінця.

На питання про те, чи можуть виникнути проблеми у разі перемоги на президентських виборах США Дональда Трампа, Подоляк наголосив, що це можна буде обговорювати вже лише за фактом, коли вибори відбудуться.

"Ми з вами обговорюватимемо стратегію тієї чи іншої країни щодо України в момент, коли там відбудуться вибори. Зараз позиція США мені вкрай симпатична", — зазначив Подоляк.

Він каже, що бачить абсолютну двопартійну підтримку, дуже жорсткі заяви як на рівні республіканської, так і демократичної партії.

"Бачу риторику, що змінилася, в тому числі й кандидата Трампа, а також безумовно, чинного президента Байдена. Тому я б ставився до цього як до процесу постійного діалогу", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Білому домі сказали, коли президент Штатів Джо Байден підпише закон про допомогу Україні.