Палата представників США прийняла пакет допомоги Україні: подробиці та що далі

Тепер документ має пройти через Сенат

Палата представників Конгресу США ухвалила законопроєкт спікера Майка Джонсона щодо військової допомоги Україні. Йдеться про пакет допомоги майже на 61 мільярд доларів.

Як повідомляє "Телеграф", багатостраждальний документ отримав голоси 310 конгресменів. Проте 112 висловилися проти.

Тепер документ має пройти через Сенат і потім передано на підпис президенту США Джо Байдену. Важливим моментом є те, що Сенат має намір провести сьогодні перше голосування, однак це не означає, що документ буде прийнятий.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу серйозну суму додаткового фінансування. Для допомоги нашій країні планували виділити 61,3 мільярда доларів. Документ, який об’єднував питання надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також включав питання охорони кордону, проголосували в Сенаті США, але не пропустили через Палату представників.

Упродовж тривалого часу документ блокувався Джонсоном, якого у разі винесення документа на голосування погрожували відправити у відставку ультраправі республіканці. Зрештою, він надав окремі документи для допомоги Україні та Ізраїлю, а також на підтримку союзників в азійсько-тихоокеанському регіоні.

У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.