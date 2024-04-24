Байден готовий: у Білому Домі сказали, коли президент США підпише закон про допомогу Україні

Допомога вже близько

Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий підписати законопроєкт про надання фінансової допомоги Україні вже у середу, 24 квітня — щойно він надійде до Білого дому. Про це йшлося у заяві американського лідера після ухвалення Конгресом США відповідного документу, що включає підтримку України, Ізраїлю та інших союзників США.

Текст заяви Байдена оприлюднений на офіційному сайті Білого Дому. Президент Сполучених Штатів зазначив, що голосування на підтримку закону демонструє гідну відповідь "на заклик історії в цей критичний переломний момент".

"Я підпишу цей законопроєкт і звернуся до американського народу, щойно він надійде на мій стіл завтра [США та Україна знаходяться в різних часових поясах, — Ред.], щоб ми могли розпочати надсилання зброї та обладнання в Україну цього тижня. Потреба нагальна", — підкреслив політик.

Джо Байден наголошує, що Україні, котра постійно переживає атаки з боку Росії, Ізраїлю, що зіткнувся с атаками з боку Ірану, біженцям, тим, хто постраждав від конфліктів і стихійних лих у всьому світі, зокрема в Газі, Судані та Гаїті, та для наших партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, допомога необхідна терміново.

"Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін", — сказав президент Штатів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ розповіли, що увійде до першого траншу допомоги від США Україні, вартість якого буде близько мільярда доларів. Варто зазначити, що там можуть бути ракети, які Україна ще не отримувала.