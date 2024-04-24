Блогер и бизнесмен Роман Шрайк считает, что Украина обеспечена поставками до конца года

То, что военная помощь США задержалась на полгода — огромный минус. За это время мы потеряли больше жизней и контролируемых территорий, чем могли бы.

Но можно нафантазировать и пару плюсов. Один такой себе, а второй потенциально значимый.

Они ни в коем случае не перекрывают минус, но все же существуют.

1) Как минимум до конца 2024 года мы обеспечены полноценными военными поставками из США.

Это важно, потому что мы не знаем, какие расклады будут в 2025 — после выборов президента и Конгресса США. Возможно, принятый вчера бюджет помощи Украине — последний.

Если бы проект был принят осенью 2023 года, к осени 2024 поставки снова шли бы очень дозировано, и к началу 2025 мы снова подошли бы с дефицитом всего.

В таких условиях нас было бы легче шантажировать. А при некоторых раскладах (не будем тыкать пальцем) это возможно.

2) Европа начала осознавать свою ответственность за Украину.

Первые два года обеспечение Украины тянули на себе Штаты, а Европа ситуативно присоединялась. 30 лет разоружения из истории не вычеркнешь.

Но в январе-апреле все увидили, что прекращение поставок из США — это не гипотетическая пугалка, а вполне себе реальность. Поэтому пошло шевеление в мозгах и началась переоценка ситуации.

Причем привело это не к сливу Украины, как нам вещали российские пропагандисты и совращенные ими полезные идиоты, а к дополнительной мобилизации усилий.

На 2024 год европейские страны и так выделили суммы на военную помощь заметно большие, чем раньше, а американская засуха дала дополнительный буст — уже после начала года бюджеты стали увеличиваться, появилась "чешская инициатива", а "слон Макрон" так вообще решил взять на себя политическое лидерство.

Другое дело, что европейские страны очень ограничены в поставках со складов, они преимущественно пусты, зато идут заказы на производство и инвестиции в его расширение. Развивается все это медленнее, чем хотелось бы, и все же развивается.

Какой-то эффект мы увидим на протяжении этого года, а в 2025, надеюсь, европейские поставки позволят нам быть более защищенными в условиях, когда американская помощь может оказаться под вопросом.

Итого. 2025 год все еще в тумане, но этот туман стал чуть менее концентрированным.

Источник: пост Шрайка в Telegram.