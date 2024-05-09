Радник міністра оборони України Олексій Копитько висловився з приводу проведених у РФ парадів до Дня перемоги

Подивився паради у Москві та кількох регіонах РФ. Цікаво, як виглядало стилістично.

У Москві справжніми "інтуристами" на параді були лише керівники Куби, Гвінеї-Бісау та Лаосу. І це "прорив", бо торік не було нікого. Вочевидь вони символізували міжконтинентальну підтримку РФ. Лідер Гвінеї-Бісау насолоджувався моментом, а ось кубинець відбував номер. Куба зараз веде цікавий діалог із США.

Подвійне враження справила група осіб, які примусово були доставлені на парад за допомогою організації напередодні саміту ЄАЕС. Мова про очільників Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану та Туркменістану, яким Кремль не дав шансу ухилитися. А от товариш Пашинян ухилився, хоч минулого року був.

Лукашенко не в ідеальній фізичній формі. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв явно насилу пройшов шлях від мавзолею Леніна до поста №1. Було видно, що йому важко йти у запропонованому Путіним темпі. Не здивуюся, якщо будуть сюрпризи зі здоров’я з обома (як наслідок — з обома країнами).

Токаєва страхував молодий Туркменбаші, який (як і завжди) почував себе некомфортно у цій тусовці старих людей.

Шойгу виглядав жалюгідно, наче напередодні його довго били. На таких заходах дуже добре видно, чиї позиції вважають сильними (до них тягнуться, розмовляють тощо), а кого цураються. З Шойгу бадьоро взаємодіяв лише Лукашенко. Порівняно з минулим роком Путін спілкувався з Кужугетичем на людях значно холодніше.

Спеціально глянув на паради в Уфі, Улан-Уде, Владивостоці та Південно-Сахалінську. Вони виділяються в тому числі через втрати в Україні.

Група ІС днями поновила цифри російських втрат. У самій Росії вже визнали понад 53 тис. убитих.

Згідно з нашими підрахунками, Башкортостан за абсолютними числами вбитих на другому місці після Краснодарського краю. Де-факто може бути і на першому, якщо не брати до уваги похованих на Кубані зеків з вагнера. Парад був в Уфі, тим часом "невідомі БПЛА" вразили об’єкти на заводі "Салаватнафтооргсинтез" (для інтересу подивіться на карту і оцініть його площу — вона більша за місто Салават).

Після атаки на НПЗ у Татарстані – це другий інцидент у регіоні, верхівка якого відверто наживається на війні та прогинається заради цього перед Кремлем, відправляючи земляків на смерть. Продовження таких атак різко ускладнить ситуацію для гауляйтера Башкирії Хабірова.

У столиці Бурятії основна мета параду, як на мене, показати, що є ще живі люди у цьому регіоні із абсолютно непропорційними втратами. Родзинка параду – кіннота.

У Владивостоці наголошували на параді військових зі 155-ї бригади морської піхоти. В Україні "батьки-командири" приморських морпіхів буквально закопали вже три склади цієї бригади.

На Сахаліні телеведучий бадьоро заявив про прорив – відтепер "вічний вогонь" на меморіалі підключений до мережевого газозабезпечення та зможе горіти постійно. Акцент параду той самий, що й у Бурятії – показати живих, щоб згладити ситуацію із втратами, які втричі вищі, ніж у сусідньому Приморському краї.

У Петропавловську-Камчатському віце-адмірал, що приймав парад, не об’їжджав, а обходив учасників стройовим кроком.

У Єкатеринбурзі, Новосибірську та ін. все більш-менш в рутинному режимі. У Хабаровську був найчисленніший парад Далекому Сході – 2,5 тис. учасників, зокрема. — військові злочинці з Бучі.

Аналогічний за чисельністю був і у Калінінграді.

По зброї – явний наголос на ракети, ППО та РЕР/РЕБ. У Москві показали комплект "Іскандер-М" — С-400 — "Ярс". У Пітері та Південно-Сахалінську — "Бастіон" — С-400. В Улан-Уде та Хабаровську — "Іскандер-М", в Новоросійську — "Бастіон", в Калінінграді — "Бал", "Бастіон" та "Іскандер".

І в Москві, і в регіонах (трохи більше чи трохи менше) підкреслювали зв’язки ветеранів ВВВ та "героїв СВО".

Загальне відчуття – раніше паради були демонстрацією мощі, що розпирає, зараз – натужно. Щосили намагалися показати, що все за планом …

Джерело: Telegram-канал Олексія Копитько