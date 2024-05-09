Советник министра обороны Украины Алексей Копытько высказался по поводу проведенных в РФ парадах ко Дню победы

Посмотрел парады в Москве и нескольких регионах РФ. Интересно, как выглядело стилистически.

В Москве настоящими "интуристами" на параде были только руководители Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса. И это "прорыв", потому что в прошлом году не было никого. Очевидно, они символизировали межконтинентальную поддержку РФ. Лидер Гвинеи-Бисау наслаждался моментом, а вот кубинец отбывал номер. Куба сейчас ведёт интересный диалог с США.

Двоякое впечатление произвела группа лиц, принудительно доставленных на парад с помощью организации накануне саммита ЕАЭС. Речь о главах Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана, которым Кремль не дал шанса уклониться. А вот товарищ Пашинян уклонился, хотя в прошлом году был.

Лукашенко не в идеальной физической форме. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев явно с трудом проделал путь от мавзолея Ленина до поста №1. Было видно, что ему тяжело идти в предложенном Путиным темпе. Не удивлюсь, если будут сюрпризы по здоровью с обоими (как следствие — с обеими странами).

Токаева страховал молодой Туркменбаши, который (как и всегда) чувствовал себя некомфортно на этой тусовке стариканов.

Шойгу выглядел жалко, словно накануне его долго били. На таких мероприятиях очень хорошо видно, чьи позиции считают сильными (к ним тянутся, заговаривают и т.д.), а кого сторонятся. С Шойгу бодро взаимодействовал только Лукашенко. По сравнению с прошлом годом Путин общался с Кужугетычем на людях значительно холоднее.

Специально глянул на парады в Уфе, Улан-Удэ, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Они выделяются с т.ч. потерь в Украине.

Группа ИС на днях обновила цифры российских потерь. В самой России уже признали более 53 тыс. убитых.

Согласно нашим подсчётам, Башкортостан по абсолютным числам убитых на втором месте после Краснодарского края. Де-факто может быть и на первом, если не считать похороненных на Кубани зеков из вагнера. Парад был в Уфе, тем временем "неизвестные БПЛА" поразили объекты на заводе "Салаватнефтеоргсинтез" (для интереса посмотрите на карту и оцените его площадь – она больше города Салават).

После атаки на НПЗ в Татарстане – это второй инцидент регионе, верхушка которого откровенно наживается на войне и прогибается ради этого перед Кремлём, отправляя земляков на смерть. Продолжение таких атак резко осложнит ситуацию для гауляйтера Башкирии Хабирова.

В столице Бурятии основная цель парада, как по мне, показать, что есть ещё живые люди в этом регионе с абсолютно непропорциональными потерями. Изюминка парада – конница.

Во Владивостоке делали упор на участие в параде военных из 155-й бригады морской пехоты. В Украине "отцы-командиры" приморских морпехов буквально закопали уже три состава этой бригады.

На Сахалине телеведущий бодро заявил о прорыве – отныне "вечный огонь" на мемориале подключён к сетевому газообеспечению и сможет гореть постоянно. Акцент парада тот же, что и в Бурятии – показать живых, чтобы сгладить ситуацию с потерями, которые в три раза выше, чем в соседнем Приморском крае.

В Петропавловске-Камчатском принимавший парад вице-адмирал не объезжал, а обходил коробки участников строевым шагом.

В Екатеринбурге, Новосибирске и др. всё более-менее в рутинном режиме. В Хабаровске был самый многочисленный парад на Дальнем Востоке – 2,5 тыс. участников, в т.ч. – военные преступники из Бучи.

Аналогичный по численности был и в Калининграде.

По оружию – явный упор на ракеты, ПВО и РЭР/РЭБ. В Москве показали комплект "Искандер-М" — С-400 – "Ярс". В Питере и Южно-Сахалинске – "Бастион" — С-400. В Улан-Удэ и Хабаровске – "Искандер-М", в Новороссийске – "Бастион", в Калининграде – "Бал", "Бастион" и "Искандер"…

И в Москве, в и регионах (чуть больше или чуть меньше) выпячивали связи ветеранов ВОВ и "героев СВО".

Общее ощущение – раньше парады были демонстрацией распирающей мощи, сейчас – натужно. Изо всех сил старались показать, что всё по плану …

Источник: Telegram-канал Алексея Копытько