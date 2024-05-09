Все ж таки серйозно хворий? Путін здивував виглядом на зустрічі 9 травня: відео швидко замінили
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"Президент" намагався не подавати вид, що з ним щось не так
Болючий зовнішній вигляд російського диктатора Володимира Путіна, на який вже неодноразово звертали увагу в мережі, знову дається взнаки. В останніх роликах за участю російського "лідера" він буквально ледве пересувається.
Так, у четвер, 9 травня, Telegram-канал SHOT опублікував уривок відео, на якому Путін зустрівся із президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. На кадрах видно, що диктатор сильно шкутильгає, хоча той намагався не подавати виду, що з ним щось не так.
Зазначимо, що відео було видалено після публікації.
Варто додати, що дива у поведінці та зовнішньому вигляді Путіна помічали багато разів. Наприклад, коли у жовтні диктатор зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном Пекіні, він кульгав на праву ногу і помітно нервував. На цей раз він також кульгає на праву ногу.
Також у лютому 2024 року колишній керівник Секретної розвідки Великобританії МІ-6 Річард Дірлав припустив, що у російського "президента" крім онкології та проблем із серцем може бути ще й хвороба Паркінсона.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2023 року прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков взявся коментувати чутки про хвороби диктатора, але зробив лише гірше.