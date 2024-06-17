Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував знищення російського ППО у Криму

За інформацією українського Центру стратегічних комунікацій, лише за два місяці Силам оборони України вдалося виконати колосальну роботу в Криму. На опублікованій інфографіці відмічені місця, де останнім часом завдавалися удари.

Йдеться про місця дислокації систем ППО С-300 або С-400. Відомо, що Україна успішно уражала як пускові установки, так і радарні станції або пункти управління цих систем. Повідомляється, що загальна кількість окремо уражених систем ППО – близько 15.

Зокрема, уражено дивізіони ППО у модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищено десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад десять пунктів управління.

Гарний темп. Так як такі системи не виростають в одну мить з-під землі, їх треба привезти до Криму, розгорнути, привести до бойової готовності. На якомусь етапі перед російськими офіцерами має стати дилема (якщо вже не встала): знову везти пускові, радари і командні пункти до Криму, де вони неминуче будуть знищені, або припинити, що істотно послабить протиповітряні можливості ЗС РФ на південному напрямку.

Джерело: Telegram- канал Ігаля Левіна.