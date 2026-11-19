Здуття банки, підтікання та іржа – привід відмовитися від покупки

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У мережі користувачка поділилась лайфхаком, як зберігати рибні консерви після відкриття. Однак вона припустилась кілька помилок.

Держпродспоживслужба радить зберігати відкриті консерви в холодильнику не довше доби, якщо виробник не вказав іншого строку. І найголовніше — перекласти з металевої тари в іншу.

"Тримайте лайфхак від графіті художниці", — йдеться у повідомленні.

Для нерозкритих банок підійде суха шафа, куди не потрапляють прямі сонячні промені. Пошкоджені шви чи деформація банки – теж привід не купувати консерви. Під час зберігання відкритих банок відбувається процес окислення, тому краще перекладати всім у скляні контейнери.

Як видно на фото, лайфхак з консервою досить не поганий, але краще все ж перекласти рибу в судок. Це не тільки вбереже холодильник від запаху, а й не впливатиме на безпечність продукту. Також рекомендовано й овочеві консерви пересипати в судочку і герметично закривати кришкою.

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