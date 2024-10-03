Директор експертно-аналітичного центру "Діалог" спеціально для сайту "Телеграф" пояснив, чому Україна має підкоригувати свої очікування

Тиждень, який минув після презентації американському політичному бомонду "плану перемоги" України, що його підготували в Офісі президента Зеленського, підтвердив припущення: чіткі дії великого масштабу з підтримки України від адміністрації Байдена можливі тільки після виборів нового президента США 5 листопада.

Оскільки всі дії та пріоритети чинного президента та його команди спрямовані на перемогу Камали Гарріс. Яка, хоч би що робила вона сама та її передвиборчий штаб, тиждень за тижнем скаче на виборчих перегонах "ніздря в ніздрю" з конкурентом — Дональдом Трампом. Саме це дуже звужує можливості маневру та якихось радикальних заяв і дій президента Байдена. Чи представників його адміністрації, яку самі американці зазвичай називають адміністрацією Байдена-Гарріс.

Образно кажучи, зараз щоночі перед сном Джо Байден ставить собі питання не про те, що він сьогодні зробив для України, а що він сьогодні зробив для перемоги Камали Гарріс.

І в умовах, коли Трамп посилює передвиборчі "лякалки" про те, як своєю підтримкою України адміністрація Байдена-Гарріс вперто підштовхує американців до прямої конфронтації з ядерною РФ і до Третьої світової війни, Байден до дня виборів гарантовано утримується від сильних кроків на підтримку України. Включаючи дозвіл бити західною зброєю по цілях в глибині РФ та запровадження безпекових гарантій для України від нового нападу Росії.

Власне, це було зрозуміло й задовго до візиту президента Зеленського до США. Про що я й регулярно казав.

Але владою були сформовані завищені очікування суспільства від презентації "плану перемоги" в США. В сухому залишку поки що маємо те, що офіс президента підготував чотири робочі пропозиції для обговорення, їх президент України особисто представив чинному президенту США та обом його потенційним наступникам, а також конгресменам.

Враховуючи, що після повернення зі Сполучених Штатів президента Зеленського він та/або його офіс так і не оприлюднили українцям повністю цей "план перемоги" (хоча, за словами Зеленського, й планували це зробити), доводиться оперувати тією інформацією про цей документ, що була оприлюднена у різних ЗМІ.

Судячи із неї, там найважливіші два пункти: отримання дозволу на удари західною зброєю вглиб російської території та отримання безпекових гарантій від нового нападу РФ.

Отже, Київ має місяць на те, щоб до 5 листопада максимально чітко та реалістично підкорегувати-допрацювати свої очікування з цих напрямів. Із врахуванням фідбеку від американських та інших західних партнерів, яким був представлений "план перемоги". А також із врахуванням підсумків зустрічі Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів 12 жовтня у Рамштайні, яку очолить президент Джо Байден.

Таким чином, періодом важливих рішень по Україні стають жовтень і листопад. Частину з цих рішень ухвалять у жовтні (зокрема, у Рамштайні) й тоді ж буде повідомлено про них. А іншу частину також ухвалять в жовтні без публічних повідомлень. Тож українці та світ дізнаються про них тільки після 5 листопада.

За великим рахунком, чекати в будь-якому разі цих рішень все одно недовго. Рахунок йде на лічені тижні. Після чого є вагомі підстави стверджувати, що ми почуємо гарні новини. А наші вороги не тільки почують ті ж новини, які здадуться їм діаметрально протилежно поганими, а й відчують на собі їхнє реальне наповнення.