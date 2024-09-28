"Буде на нашому боці": Зеленський запевнив, що Трамп підтримає Україну, якщо переможе

Під час зустрічі у Нью-Йорку Трамп був зацікавлений почути деталі "Плану перемоги" від президента України

Експрезидент США Дональд Трамп, який знову виставив свою кандидатуру на виборах, буде підтримувати Україну, якщо виграє вибори та займе Білий дім. Він дав таку обіцянку під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це сказав сам Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News. Він сказав, що не знає, що саме буде після виборів в США, та хто на них переможе, але підтримка Україна збережеться.

"Я не знаю, що буде після виборів і хто буде президентом… Але я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформацію, що він буде на нашому боці, що він буде підтримувати Україну", – сказав він.

Зеленський також розповів, що під час зустрічі у Нью-Йорку Трамп був зацікавлений почути деталі "Плану перемоги" від президента України. Окрім цього, за словами Зеленського, Трамп ставив президенту України багато запитань про важливі речі – ситуацію на фронті, необхідну від західних країн допомогу та причини війни проти російських окупантів взагалі.

У п'ятницю, 27 вересня, кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що має хороші відносини з Володимиром Путіним. І він намагатиметься закінчити війну в Україні вигідно для обох сторін конфлікту.

При цьому Трампу швидше за все підказали змінити своє ставлення до України. Однак не виключено, що нову лінію він дотримуватиметься лише під час виборів. Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з "Телеграфом": "Трамп мовчить про головне: висновки за підсумками зустрічі Зеленського у США".