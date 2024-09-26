"Тут невимовний жах": що думають про "план перемоги" Зеленського бійці на передовій

Серед військ мало розмов про велике розкриття "переможного плану"

План перемоги Володимира Зеленського, який президент уже продемонстрував західним союзникам України, не вселяє надії українських військових на передовий. Вони мало про нього говорять, турбуючись про свої насущні щоденні проблеми.

Про це пише The Times. Зазначається, що загалом такі слова як "план перемоги" нелегко застосувати до ходу війни на східному фронті України.

"Серед військ на цих східних лініях фронту мало розмов про швидке велике розкриття "переможного плану" президентом Зеленським у Вашингтоні. Немає жодного відчуття, що це зменшить необхідність продовжувати битися, щоб стримати виснажливе нарощування російських наступів. Немає ні бачення кінця війни, ні безтурботних мрій про зупинку гармат", — йдеться в публікації.

За словами одного з українських захисників, наразі одна з ключових проблем, про які реально думають солдати — як убити більше окупантів.

"Ми живемо тут щодня, думаючи про більш нагальні проблеми… Занадто мало наших солдатів, занадто багато російських солдатів; недостатньо снарядів для нас, занадто багато російських безпілотників. Знайомі проблеми. Проблеми, до яких ми звикли", — каже заступник командира 93-ї бригади.

The Times пише, що щоденні випробування солдатів у передових бункерах на цій лінії фронту є баченням жаху, яке ніякий опис не може повністю виправдати. А загальна картина, з якою стикаються українські сили, навряд привабливіша.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явилася несподівана реакція США на план перемоги Зеленського.