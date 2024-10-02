План перемоги в дії? Для чого Байден скликає засідання "Рамштайну"

У жовтні пройде чергова зустріч Контактної групи з оборони України.

У суботу, 12 жовтня, в Німеччині пройде чергова зустріч Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Але її масштаб вагомо відрізнятиметься від попередніх, адже зустріч проходитиме на рівні лідерів держав. Та під керівництвом президента США Джо Байдена. Також участь у засіданні візьме президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, до закінчення президентських повноважень Байдена залишається чотири місяці, і, за прогнозами, у центрі його уваги — збільшення обсягів підтримки Києва. За останні місяці глава Білого дому декілька разів проголосив перемогу України кінцевою метою Сполучених Штатів.

Примітно, що новий "Рамштайн" проходитиме після того, як українська делегація під керівництвом Володимира Зеленського презентувала Байдену та його команді План перемоги. І хоча пункти цього плану так і не були оприлюднені, за даними ЗМІ, документ містив конкретний перелік зброї, необхідної Києву для здобуття переваги на полі бою. Жовтнева зустріч лідерів держав може посприяти прискоренню постачання потрібного озброєння.

У коментарі "Телеграфу" на полях Варшавського безпекового форуму (WSF-2024) директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер розповів, що президент Байден закликав усіх партнерів прийти на зустріч із конкретними пропозиціями.

"Президент Байден сказав президенту Зеленському (під час зустрічі у Вашингтоні — Ред.), що він з нетерпінням чекає на активізацію підтримки з боку наших 50 партнерів, які роблять внесок у перемогу України, організовуючи зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, також відому як формат "Рамштайн".

Президент Байден закликав інші країни прийти за стіл переговорів із конкретними можливостями для підтримки України", — сказав Карпентер.

На уточнювальне питання, чи є цей крок частиною втілення в життя Плану перемоги, посадовець відповів: "Це наступний крок до узгодження цілей і засобів, щоб допомогти Україні виграти цю війну".

Карпентер нагадав, що США виділили додаткову військову допомогу Україні на майже вісім мільярдів доларів. Пакет допомоги включав передачу й "абсолютно нової можливості" для українського війська — авіаційних бомб JSOW, що здатні уражати цілі на відстані 130 кілометрів.

Паралельно з політичною частиною підходу Заходу до озброєння України, у Німеччині добігає кінця розбудова NSATU — Безпекової допомоги й тренування для України, структури, заснованої союзниками під час липневого саміту НАТО. Одне з її основних завдань — координація наданого Києву військового обладнання та логістики з його доставлення.

Для швидкої передачі озброєння по східному флангу Альянсу створені необхідні допоміжні вузли. Тому можна очікувати, що можливості, які погодять лідери держав у жовтні, будуть оперативно доправлені на передову.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Джо Байден перед відходом зі своєї посади може погодитися на певні зрушення щодо вступу України до НАТО.