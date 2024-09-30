Різниця велика: Єрмак пояснив, чим План перемоги України відрізняється від Формули миру

Український план перемоги можна охарактеризувати, як "мир через силу"

Представлений в США план перемоги України не є заміною "Формулі миру" та має низку відмінностей. Но головне – цей план спрямований на те, щоб силою змусити російський режим піти на укладення миру саме за формулою президента України Володимира Зеленського.

Про це сказав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що план перемоги можна охарактеризувати, як "мир через силу".

За словами Єрмака, візит до США показав, що партнери України розуміють дії України, важливість перенесення війни на російську територію, потреби та стратегію Києва. Також він висловив сподівання, що партнери зрозуміли різницю між планом перемоги та "Формулою миру".

"Це умова, щоби ми перестали думати про те, шо там у голові в божевільних володарів Кремля, щоб наш мир наступив саме через силу, щоб Україна була сильною, Україна була такою, яка зможе отримати справедливий мир. Ми відчули повне розуміння такої позиції. Є безумовно питання непрості, над якими потрібно працювати. Це не відбувається за один день", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що "план перемоги" передбачає швидкі та конкретні кроки стратегічних партнерів України. Його отримає для ознайомлення не лише Джо Байден, а й обидва кандидати у президенти США Камала Гарріс та Дональд Трамп. Також документ відправлять ще кільком партнерам нашої держави. Він буде відкритий усім, хто має його знати та допомогти Україні у досягненні мети.

При цьому план перемоги Володимира Зеленського, який президент уже продемонстрував західним союзникам України, не вселяє надії в українських військових на передовий. Вони мало про нього говорять, турбуючись про свої насущні щоденні проблеми.