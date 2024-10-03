Директор экспертно-аналитического центра "Диалог" специально для сайта "Телеграф" объяснил, почему Украина должна подкорректировать свои ожидания

Неделя, прошедшая после презентации американскому политическому бомонду "плана победы" Украины, который подготовили в Офисе президента Зеленского, подтвердила предположение: четкие действия большого масштаба по поддержке Украины от администрации Байдена возможны только после выборов нового президента США 5 ноября.

Все действия и приоритеты действующего президента и его команды направлены на победу Камалы Харрис. Которая, что бы ни делала она сама и ее предвыборный штаб, неделю за неделей идет в избирательной гонке "ноздря в ноздрю" с конкурентом — Дональдом Трампом. Именно это очень сужает возможности маневра и каких-либо радикальных заявлений и действий президента Байдена. Или представителей его администрации, которую сами американцы обычно называют администрацией Байдена-Харрис.

Образно говоря, сейчас каждую ночь перед сном Джо Байден задает себе вопрос не о том, что он сегодня сделал для Украины, а что он сделал для победы Камалы Харрис.

И в условиях, когда Трамп усиливает предвыборные "страшилки" о том, как своей поддержкой Украины администрация Байдена-Харрис упорно подталкивает американцев к прямой конфронтации с ядерной РФ и к Третьей мировой войне, Байден ко дню выборов гарантированно воздерживается от сильных шагов в поддержку Украины. Включая разрешение бить западным оружием по целям в глубине РФ и введение гарантий безопасности для Украины от нового нападения России.

Собственно, это было понятно и задолго до визита президента Зеленского в США. О чем я регулярно говорил.

Но властью были сформированы завышенные ожидания общества от презентации "плана победы" в США. В сухом остатке пока есть то, что Офис президента подготовил четыре рабочих предложения для обсуждения, их президент Украины лично представил действующему президенту США и обоим его потенциальным преемникам, а также конгрессменам.

Учитывая, что по возвращении из Соединенных Штатов президента Зеленского он и/или его офис так и не обнародовали украинцам полностью этот "план победы" (хотя, по словам Зеленского, и планировали это сделать), приходится оперировать той информацией о документе, которая была обнародована в разных СМИ.

Судя по ней, там важнейшие два пункта: получение разрешения на удары западным оружием вглубь российской территории и получение гарантий безопасности от нового нападения РФ.

Следовательно, у Киева есть месяц на то, чтобы до 5 ноября максимально четко и реалистично подкорректировать-доработать свои ожидания по этим направлениям. С учетом фидбека от американских и других западных партнеров, которым был представлен план победы. А также с учетом итогов встречи Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров 12 октября в Рамштайне, которую возглавит президент Джо Байден.

Таким образом, периодом важных решений по Украине становятся октябрь и ноябрь. Часть из этих решений будет принята в октябре (в частности, в Рамштайне) и тогда же будет сообщено о них. Остальную часть также примут в октябре без публичных сообщений. Так что украинцы и мир узнают о них только после 5 ноября.

По большому счету, ждать в любом случае этих решений все равно недолго. Счет идет на считаные недели. После чего есть веские основания утверждать, что мы услышим хорошие новости. А наши враги не только услышат те же новости, которые покажутся им диаметрально противоположно плохими, но и почувствуют их реальное наполнение.