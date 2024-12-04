Політтехнолог Олексій Голобуцький про президентів Південної Кореї

Буремні долі майже всіх 13-х президентів Південної Кореї.

1. Лі Синман. Методист. Президент з 1948. 1960 після Квітневої революції змушений був піти у відставку і виїхати з країни.

Лі Синман

2. Юн Бо Сон. Пресвітеріанин. Президент з 1960. Зміщений путчем Пак Чон Хі.

Юн Бо Сон

3. Пак Чон Хі. Буддист. Автор "корейського тигра" — прориву економіки через політику "опори на власні сили" ("чучхесон"). Президент з 1963. В 1979 вбитий головою південнокорейської розвідки Кім Джегю.

Пак Чон Хі

4. Чхве Гю Ха. Конфуціанець. Президент з 1979. 1980 зсунутий після путчу і запровадження воєнного стану генералом Чон Ду Хваном.

Чхве Гю Ха

5. Чон Ду Хван. Буддист. Президент з 1980. П'ять місяців навчався ведення психологічної війни в спеціальній школі в Північній Кароліні. Після відставки, у 1996, звинувачений в держзраді та інших злочинах, засуджений до смертної кари, вирок пом’якшили до довічного. 1997 випустили.

Чон Ду Хван

6. Ро Де У. Буддист. Друг Чон Ду Хвана, тому владу отримав мирно. Президент з 1988. Після відставки, у 1996, постав перед судом за корупцію, за заколот та підбурювання до заколоту та за участь у перевороті 1979 року. Засудили до 22,5 років і штрафу в $300 млн. 1997 випустили.

Ро Де У

7. Кім Йон Сам. Пресвітеріанин. Президент з 1993.

Кім Йон Сам

8. Кім Де Чжун. Католик. Президент з 1998. Підписав мир з Кім Чен Іром, за що отримав Нобелівку миру. За часів третього президента Пак Чон Хі 5 років відсидів за "порушення виборчого закону", за два роки заарештований і засуджений до страти за антиурядову і підривну діяльність. Замінили на довічне (президента якраз вбив голова розвідки), за 2 роки випустили, дозволили виїхати до США (повернувся за 3 роки).

Кім Де Чжун

9. Но Му Хьон. Католик. Президент з 2003. Продовжив зближення з КНДР. За Чон Ду Хвана заарештовувався за опозиційну діяльність. Через рік після обрання отримав імпічмент, проте за 2 місяці суд скасував його. Одразу після завершення каденції був замішаний в корупційному скандалі ($6 млн хабаря) і "впав зі скелі" на смерть (підозрюють суїцид).

Но Му Хьон

10. Лі Мьон Бак. Пресвітеріанин. Президент з 2008.

Лі Мьон Бак

11. Пак Кин Хє. Атеїстка, але "шамани надміру впливали на її рішення". Дочка вбитого 3-го президента Пак Чон Хі. Президентка з 2013. З 2016 почались масові протести за її відставку через підозри в корупції і змову з корпораціями, що закінчились імпічментом. 2017 її заарештували, визнали винною в корупційній змові, розголошенні державної таємниці, здирництві, зловживанні владою й отриманні хабарів, засудили до 24 років (зменшили до 20) і штрафу у $7.5 млн.

Пак Кин Хє

12. Мун Чже Ін. Католик. Президент з 2017. Друг 9 президента Но Му Хьона (корупціонера, що смертельно "впав зі скелі"). За часів третього президента був заарештований за організацію студентських протестів.

Мун Чже Ін

13. Юн Сок Йоль. Католик (але як мінімум під час всіх передвиборчих дебатів на руці писав ієрогліф "ханча", "король" — талісман від шаманів на удачу, за що його нещадно критикує Демпартія і порівнює з Пак Кин Хє). Президент з 2022. Інсценував суд над президентом Чон Ду Хваном, де вимагав для нього смертної кари – після чого до 1991, середини каденції друга генерала Чон Ду Хвана Ро Де У, не міг отримати адвокатського сертифіката попри всі спроби скласти іспит. Але 2022 під час передвиборчої кампанії вже непрямо схвалював успіхи Чон Ду Хвана. Під час роботи в прокуратурі заарештовував високопосадовців, зокрема наближених до 9-го президента Но Му Хьона, 10-го президента Лі Мьон Бака і 11 президентки Пак Кин Хє, за корупцію, пред’являв звинувачення в корупції 10 і 11 президентам. Як генпрокурор вів розслідування щодо міністра юстиції, за що пізніше Демпартія мстилась і врешті домоглась відставки через "зловживання владою" щодо політиків від Демпартії. Під час передвиборчої кампанії обіцяв помилувати 10 і 11 президентів (11-ту, Пак Кин Хє, встиг наостанок помилувати 12-й президент Мун Чже Ін). Переміг з мінімальним відривом менше 1%. За 2,5 роки оголосив надзвичайний військовий стан під загрозою імпічменту. Парламентська більшість Демпартії рішення скасувала (190 голосів з 300). Тепер Юн Сок Йолю загрожує імпічмент.

Юн Сок Йоль

В підсумку з 13-х президентів:

• 1 вбитий (№3)

• 1 суїцидник (№9)

• 3 зміщено путчем (№1, 2, 4)

• 2 засуджено до смертної кари (№5 і 8), замінили на довічне

• 3 засуджені за корупцію (№ 6, 9, 11)

• 2 отримали імпічмент (№ 9 і 11), щодо №9 скасовано за 2 місяці

• 4 політичних в'язні (№5, 6, 8, 9, 12)

Нормальні каденції, відсутність тюремного досвіду і відсутність судів після них мали хіба 7 і 10 президенти (10-й, Лі Мьон Бак, 82 роки, живий досі). 12-й, Мун Чже Ін (71 рік) від Демпартії, теж поки в порядку.