Политтехнолог Алексей Голобуцкий о президентах Южной Кореи

Бурные судьбы почти всех 13 президентов Южной Кореи.

1. Ли Сын Ман. Методист. Президент с 1948. 1960 после Апрельской революции вынужден был уйти в отставку и уехать из страны.

Ли Сын Ман

2. Юн Бо Сон. Пресвитерианин. Президент с 1960. Смещен путчем Пак Чон Хи.

Юн Бо Сон

3. Пак Чон Хи. Буддист. Автор "корейского тигра" — прорыва экономики из-за политики "опоры на собственные силы" ("чучхесон"). Президент с 1963. В 1979 убит главой южнокорейской разведки Ким Джегю.

Пак Чон Хи

4. Чхве Гю Ха. Конфуцианец. Президент с 1979. 1980 сдвинут после путча и военного положения генералом Чон Ду Хваном.

Чхве Гю Ха

5. Чон Ду Хван. Буддист Президент с 1980. Пять месяцев учился ведению психологической войны в специальной школе в Северной Каролине. После отставки, в 1996, обвиняемый в госизмене и других преступлениях, приговоренный к смертной казни, приговор смягчили на пожизненный. В 1997 году выпустили.

Чон Ду Хван

6. Ро Де У. Буддист. Друг Чон Ду Хвана, потому власть получил мирно. Президент с 1988. После отставки, в 1996, предстал перед судом за коррупцию, за мятеж и подстрекательство к мятежу и за участие в перевороте 1979 года. Приговорили к 22,5 годам и штрафу в $300 млн. В 1997 году выпустили.

Ро Де У

7. Ким Ён Сам. Пресвитерианин. Президент с 1993 года.

Ким Йон Сам

8. Ким Де Чжун. Католик. Президент с 1998. Подписал мир с Ким Чен Ыром, за что получил Нобелевку мира. Во времена третьего президента Пак Чон Хи 5 лет отсидел за "нарушение избирательного закона", через два года арестован и приговорен к смертной казни за антиправительственную и взрывную деятельность. Заменили на пожизненное (президента как раз убил глава разведки), через 2 года выпустили, разрешили уехать в США (вернулся через 3 года).

Ким Де Чжун

9. Но Му Хён. Католик. Продолжил сближение с КНДР. ($6 млн взятки) и "упал со скалы" насмерть (подозревают суицид).

Но Му Хён

10. Ли Мен Бак. Пресвитерианин. Президент с 2008 года.

Ли Мен Бак

11. Пак Кын Хэ. Атеистка, но "шаманы чрезмерно влияли на ее решение". Дочь убитого 3-го президента Пак Чон Хи. Президент с 2013. С 2016 начались массовые протесты за ее отставку из-за подозрений в коррупции и сговора с корпорациями, закончившимися импичментом. 2017 г. ее арестовали, признали виновной в коррупционном сговоре, разглашении государственной тайны, вымогательстве, злоупотреблении властью и получении взяток, приговорили к 24 годам (уменьшили до 20) и штрафу в $7.5 млн.

Пак Кын Хэ

12. Мун Чжэ Ин. Католик. Президент с 2017. Друг 9 президента Но Му Хена (смертельно "упавшего со скалы" коррупционера). Во времена третьего президента был арестован за организацию студенческих протестов.

Мун Чжэ Ин

13. Юн Сок Ёль. Католик (но как минимум во время всех предвыборных дебатов на руке писал иероглиф "ханча", "король" — талисман от шаманов на удачу, за что его беспощадно критикует Демпартия и сравнивает с Пак Кин Хе). Президент с 2022. Инсценировал суд над президентом Чон Ду Хваном, где требовал для него смертной казни – после чего до 1991 года, середины каденции друга генерала Чон Ду Хвана Ро Де У, не мог получить адвокатского сертификата при всех попытках сдать экзамен. Но 2022 год во время предвыборной кампании уже косвенно одобрял успехи Чон Ду Хвана. Во время работы в прокуратуре арестовывал высокопоставленных должностных лиц, в том числе приближенных к 9-му президенту Но Му Хену, 10-му президенту Ли Мену Баку и 11 президентке Пак Кын Хе, за коррупцию, предъявлял обвинения в коррупции 10 и 11 президентам. Как генпрокурор вел расследование в отношении министра юстиции, за что позже Демпартия мстила и наконец добилась отставки из-за "злоупотребления властью" в отношении политиков от Демпартии. Во время предвыборной кампании обещал помиловать 10 и 11 президентов (11, Пак Кын Хе, успел напоследок помиловать 12 президент Мун Чжэ Ин). Победил с минимальным отрывом менее 1%. За 2,5 года объявил чрезвычайное военное положение под угрозой импичмента. Парламентское большинство Демпартии решение отменило (190 голосов из 300). Теперь Юн Сок Ёлю грозит импичмент.

Юн Сок Ёль

В итоге из 13 президентов:

• 1 убит (№3)

• 1 суицидник (№9)

• 3 смещены путчем (№1, 2, 4)

• 2 приговорены к смертной казни (№5 и 8), заменили на пожизненное

• 3 осужденных за коррупцию (№ 6, 9, 11)

• 2 получили импичмент (№ 9 и 11), по №9 отменены за 2 месяца

• 4 политических заключенных (№5, 6, 8, 9, 12)

Нормальные каденции, отсутствие тюремного опыта и отсутствие судов после них имели разве что 7 и 10 президенты (10-й, Ли Мен Бак, 82 года, жив до сих пор). 12-й, Мун Чже Ин (71 год) от Демпартии, тоже пока в порядке.

Источник: пост Алексея Голобуцкого в Telegram