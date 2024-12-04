Президенту Південної Кореї готують імпічмент через воєнний стан: вже відома дата голосування

Голосування відбудеться найближчими днями

Південнокорейська опозиція ініціювала імпічмент президента Юн Сок Йоля після його спроби запровадити воєнний стан у країні. Парламент одразу заблокував це рішення глави держави, а опозиціонери звинуватили його у порушенні конституції.

Демократична партія та п'ять інших опозиційних сил уже зібрали 191 підпис депутатів за відсторонення президента від влади. Голосування щодо імпічменту заплановане на 6-7 грудня. Про це повідомляє видання Yonhap News Agency.

Президент Південної Кореї оголосив про запровадження "надзвичайного" воєнного стану під час несподіваного телевізійного звернення пізно ввечері у вівторок (за місцевим часом — Ред.). У своїй промові Юн Сок Йоль звинуватив опозицію в "антидержавній діяльності" та "паралізації роботи уряду".

Національна асамблея країни провела екстрене засідання, на якому одноголосно проголосувала за скасування воєнного стану. Демократична партія наголосила, що президент не дотримався жодної з вимог, необхідних для запровадження такого режиму, пише видання.

Після провалу ініціативи президента його найближче оточення подало у відставку. Серед тих, хто залишив посади – керівник адміністрації президента Чон Джин Сук, радник з національної безпеки Шін Вон Сік та керівник апарату з питань політики Сон Те Юн.

Опозиційні сили планують винести питання імпічменту на пленарне засідання парламенту в четвер. Голосування щодо відсторонення президента від влади може відбутися вже 6-7 грудня. Жоден представник правлячої партії не підтримав ініціативу опозиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому в Південній Кореї немає проукраїнських політиків. Про це розповів аналітик та публіцист Юрій Богданов.