У Південній Кореї почались сутички після оголошення воєнного стану: що відомо (фото, відео)

Силовики намагалися зірвати голосування парламенту

У вівторок, 3 грудня, в Південній Кореї оголосили воєнний стан. Причиною такого рішення стала гостра політична криза в країні.

Президент країни Юн Сук Йоль звинуватив опозицію в блокуванні роботи парламенту та симпатії до Північної Кореї. За його словами, таке рішення було ухвалене, щоб "не дати пропівнічнокорейським силам позбавити громадян Південної Кореї їхньої свободи та щастя".

Після цього парламент Південної Кореї проголосував за скасування воєнного стану. З 300 депутатів парламенту були присутні 190 і всі вони підтримали відповідне подання, пише Yonhap.

Згідно з Конституцією, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість. З ухваленням подання оголошення воєнного стану втрачає силу, повідомили в офісі спікера парламенту.

Як повідомляє телеканал YTN після ухвалення резолюції про скасовування воєнного стану солдати залишили будинок парламенту. Проте щонайменше кількадесят бійців спецназу продовжують залишатися біля будівлі парламенту Республіки Корея.

Перед цим військові встановили огорожі біля головної будівлі парламенту країни. Біля входу до парламенту сталися сутички між цивільними, депутатами та військовими.

Військові намагалися перешкодити депутатам потрапити до парламенту. Силовики вибили вікна та проникли до будівлі, щоб зірвати голосування. Депутати забарикадувалися.

Лідер головної опозиційної партії Південної Кореї Лі Чже Мен засудив президентське рішення, назвавши його неконституційним. Він закликав усіх законодавців від своєї "Демократичної партії" об’єднатися в парламенті, щоб проголосувати за відхилення декларації глави держави. Він також закликав громадян виходити під парламент на мітинг.

Що цьому передувало

Як пише Yonhap рішення президента було ухвалено після того, як опозиційна "Демократична партія" в парламентському комітеті з питань бюджету швидко схвалила скорочений проєкт бюджету та подала постанови про імпічмент керівника Рахункової палати та головного прокурора країни.

У Міністерстві національної оборони Південної Кореї заявили, що профільний міністр Кім Йон Хен скликав нараду ключових командувачів по всій країні та наказав усім силам бути у стані підвищеної готовності.

Коли тут востаннє запроваджували воєнний стан

Востаннє воєнний стан у Південній Кореї оголошували в 1979 році після вбивства тодішнього диктатора Пака Чон Хі. За даними місцевих ЗМІ, тих, хто порушує воєнний стан, можуть заарештувати без ордера на арешт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що лідер опозиції Південної Кореї Лі Чже Мьон неодноразово виступав проти військової підтримки України, пояснюючи це тим, що Республіці Корея потрібно зберігати дружні відносини з КНР та Росією. Демпартія відома своїм позитивним ставленням до режиму в Північній Кореї, намагаючись знайти порозуміння з Пхеньяном за допомогою Пекіну чи Москви. Попередній президент Південної Кореї Мун Чже Ін, який був представником Демократичної партії, під час свого терміну проводив політику "Сонячного тепла" стосовно КНДР, що полягала у відновленні дипломатичного діалогу з північчю шляхом компромісів та поступок, як, наприклад, зняття санкцій. Сьогодні в опозиції розглядають потенційну пряму військову допомогу Україні як загрозу погіршення відносин з Китаєм та РФ, тому блокування в парламенті угоди про постачання боєприпасів цілком вірогідний сценарій.