Воєнний стан у Південній Кореї скасують? Парламент ухвалив загрозливе для президента рішення

Президенту хочуть оголосити імпічмент

Парламент Південної Кореї ухвалив резолюцію про скасування воєнного стану, введеного президентом Юн Сок Йолем. Конституція країни передбачає, що воєнний стан може бути скасований за рішенням парламентської більшості.

Політичне протистояння між президентом та законодавчим органом досягло критичної позначки. Спікер парламенту оприлюднив інформацію про підготовку статей імпічменту проти президента. Допускаючи таку ймовірність, президент і ввів у дію воєнний стан. Про це повідомляють місцеві інформаційні агентства.

Президент Юн Сок Йоль раніше оголосив надзвичайний воєнний стан, звинувативши опозицію в контролі парламенту та симпатіях до Північної Кореї. За його словами, це загрожує конституційному демократичному порядку.

Президент наголосив на необхідності "викорінення антидержавних сил", які, за його твердженням, паралізують роботу уряду. Міністерство національної оборони провело термінову нараду командувачів збройних сил.

Згодом з'явилася інформація від Міноборони країни. "Воєнний стан залишиться в силі, поки президент його не скасує", — йдеться у заяві відомства.

Нагадаємо, що політична криза у Південній Кореї спричинена глухим кутом у бюджетних переговорах між урядовою консервативною партією та опозиційною ліберальною Демократичною партією.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Південній Кореї почались сутички після оголошення воєнного стану. Силовики намагалися зірвати голосування парламенту