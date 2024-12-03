Аналітик та публіцист Юрій Богданов пояснив, як працюють міжнародні симпатії корейських політиків

У таких країнах як Південна Корея немає проукраїнських і антиукраїнських політиків і політичних сил. Як в Україні немає, ну я не знаю, промексиканських і антимексиканських.

Там зовнішній вектор приблизно такий: або ти проамериканський і готовий терпіти те, що Японія існує, або ти прокитайський (але при цьому і не зовсім антиамериканський, бо це ризиковано) і Японію зовсім терпіти не можеш.

По Японії, я думаю, нагадувати не треба: режим окупації Кореї Японією був настільки жорстоким і направленим на знищення корейської ідентичності, особливо останні 10 — 15 років, що будь-яка окупація, яку ви можете собі уявити в Європі — це квіточки.

Крім, може, нацистської у німецькому і російському виданні. І то — не факт. Але Японія досі не вибачилася за окупацію, а компенсації були незначними.

Щодо України, то це вже визначається ставленням до США і Японії.

Джерело: пост у Telegram-каналі Юрія Богданова