Чому в Південній Кореї немає проукраїнських політиків - Юрій Богданов
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Аналітик та публіцист Юрій Богданов пояснив, як працюють міжнародні симпатії корейських політиків
У таких країнах як Південна Корея немає проукраїнських і антиукраїнських політиків і політичних сил. Як в Україні немає, ну я не знаю, промексиканських і антимексиканських.
Там зовнішній вектор приблизно такий: або ти проамериканський і готовий терпіти те, що Японія існує, або ти прокитайський (але при цьому і не зовсім антиамериканський, бо це ризиковано) і Японію зовсім терпіти не можеш.
По Японії, я думаю, нагадувати не треба: режим окупації Кореї Японією був настільки жорстоким і направленим на знищення корейської ідентичності, особливо останні 10 — 15 років, що будь-яка окупація, яку ви можете собі уявити в Європі — це квіточки.
Крім, може, нацистської у німецькому і російському виданні. І то — не факт. Але Японія досі не вибачилася за окупацію, а компенсації були незначними.
Щодо України, то це вже визначається ставленням до США і Японії.
Джерело: пост у Telegram-каналі Юрія Богданова
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