Директор програми "Європа і світ" Міжнародного фонду "Відродження" пояснив, що не так зі словами Трампа

Трамп помиляється (бреше) у 7 разів (не у 10 разів, як я написав спочатку — не врахував кредит під заморожені російські активи). Бо за всі останні 3 роки Україна отримала не 350, а лише приблизно 54 млрд доларів від США.

А саме, за 2022-24 рр. Україна отримала 31 млрд (точніше, 31,240 млрд) доларів бюджетної допомоги (у державний бюджет).

Ще +19 млрд кредитів США вже надали (Світовому банку) у 2024, але Україна їх ще не отримала (від Світового банку) — має отримати вже у 2025. Тобто загалом США виділили Україні трохи більше ніж 50 млрд бюджетної підтримки.

(Бо лише 1 млрд у 2024 був наданий у рамках погодженого G7 ширшого кредиту від США у 20 млрд дол. під повернення з прибутків заморожених російських активів. Тобто США вже виділили 20 млрд — надали їх Світовому банку, але з цих 20 Україна у грудні 2024 року отримала перший 1 млрд. Ще 19 млрд має дійти у 2025 році. Але рахувати треба, що США вже виділили 31,24+19=50,24 млрд).

Ще щось більш як 3,5 млрд гуманітарної допомоги (тобто допомоги українцям). Отже, загалом Україні від США надійшло 50,24 +3,5 = десь менше майже 54 млрд доларів за всі три роки повномасштабної війни.

Решта допомоги — ще кілька десятків мільярдів (за даними Кільського інституту, еквівалент 64 млрд євро, тобто десь 65+ млрд доларів) — це військова допомога, тобто зброя, а не кошти. Кошти отримують американські підрядники Пентагону — на виготовлення нової зброї — або для надання Україні або для надання американській армії на поповнення запасів замість старої зброї, переданої Україні зі складів. Тобто зброя надходила Україні, але кошти — американським компаніям-виробникам. Навряд це можна рахувати як "надані Україні гроші" у тому сенсі, як це вкладає Трамп.

Там ще були різні інші речі, які ухвалювалися у США під шапкою "допомога Україні" — від витрат на посилення американської військової присутності на східному фланзі НАТО до гуманітарної допомоги Африці чи субсидії американським фермерам.

Але насправді з тих всіх пакетів реально Україна отримала, як сказано вище, тільки 54 млрд.

Для порівняння: експорт американської зброї на світовий ринок зріс більше ніж вдвічі — з 138 млрд у 2021 до 318 млрд у 2024. А саме, по роках: 138 млрд (2021), 206 (2022), 238 (2023), 318 (2024). Тобто, за 2022-24 роки, додатковий експорт США з рівнем 2021 року це (206-138)+(238-128)+(318-138)=348 млрд. Тобто маємо, згрубша, оті самі "350 млрд", тільки не втрат, а прибутків США!

Україна зробила величезну рекламу американській зброї (наприклад, 8 європейських країн закупили "Хаймарси" після того, як вони себе показали в Україні), і також потребу у заміні і посиленні європейських арсеналів (наприклад, закупівлі F-35 замість відданих Україні F-16 чи Міг-29).

Без "витрат на рекламу" (54 млрд для українців, які з допомогою американської зброї вистояли 3 роки війни проти значно більшої і сильніше озброєної армії) — чистий прибуток США склав майже 300 млрд доларів. Ок, викресліть ще 65 млрд власне як вартість подарованої українцям зброї. Все одно чистий прибуток у приблизно 230 мільярдів доларів. Будь ласка.

Джерело: пост Дмитра Шульги в Facebook.