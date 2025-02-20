Директор программы "Европа и мир" Международного фонда "Возрождение" объяснил, что не так со словами Трампа

Трамп ошибается (лжет) в 7 раз (не в 10 раз, как я написал сначала — не учел кредит под замороженные российские активы). Ибо за все последние 3 года Украина получила не 350, а лишь примерно 54 млрд долларов от США.

В частности, за 2022-24 гг. Украина получила 31 млрд (точнее 31,240 млрд) долларов бюджетной помощи (в государственный бюджет).

Еще +19 млрд кредитов США уже предоставили (Всемирному банку) в 2024 году, но Украина их еще не получила (от Всемирного банка) — должна получить уже в 2025 году. То есть в целом США выделили Украине чуть более 50 млрд бюджетной поддержки.

(Ибо только 1 млрд в 2024 году был предоставлен в рамках согласованного G7 более широкого кредита от США в 20 млрд долларов под возврат из прибылей замороженных российских активов. То есть США уже выделили 20 млрд — предоставили их Всемирному банку, но из этих 20 Украина в декабре 2024 года получила первый 1 млрд 2. 31,24+19=50,24 млрд).

Еще более 3,5 млрд гуманитарной помощи (то есть помощи украинцам). Итак, в целом Украине от США поступило 50,24+3,5 = где-то меньше почти 54 млрд долларов за все три года полномасштабной войны.

Остальные пособия — еще несколько десятков миллиардов (по данным Кильского института, эквивалент 64 млрд евро, то есть где-то 65+ млрд долларов) — это военная помощь, то есть оружие, а не средства. Денежные средства получают американские подрядчики Пентагона — на изготовление нового оружия — либо для предоставления Украине, либо для предоставления американской армии на пополнение запасов вместо старого оружия, переданного Украине со складов. То есть оружие поступало Украине, но средства американским компаниям-производителям. Вряд ли это можно считать как "предоставленные Украине деньги" в том смысле, как это вкладывает Трамп.

Там еще были разные другие вещи, которые принимались в США под шапкой "помощь Украине" — от расходов на усиление американского военного присутствия на восточном фланге НАТО до гуманитарной помощи Африке или субсидии американским фермерам.

Но на самом деле из всех пакетов реально Украина получила, как сказано выше, только 54 млрд.

Для сравнения: экспорт американского оружия на мировой рынок вырос более чем вдвое — со 138 млрд в 2021 до 318 млрд в 2024. А именно, по годам: 138 млрд (2021), 206 (2022), 238 (2023), 318 (2024). То есть, за 2022-24 годы, дополнительный экспорт США с уровнем 2021 года это (206-138)+(238-128)+(318-138)=348 млрд. То есть имеем, грубо говоря, те самые "350 млрд", только не потерь, а доходов США!

Украина сделала огромную рекламу американскому оружию (например, 8 европейских стран закупили "Хаймарсы" после того, как они себя показали в Украине), а также потребность в замене и усилении европейских арсеналов (например, закупки F-35 вместо преданных Украине F-16 или Миг-29).

Без "расходов на рекламу" (54 млрд для украинцев, которые с помощью американского оружия выстояли 3 года войны против значительно большей и сильнее вооруженной армии) — чистая прибыль США составила почти 300 млрд долларов. Ок, вычеркните еще 65 млрд как стоимость подаренного украинцам оружия. Все равно чистая прибыль примерно в 230 миллиардов долларов. Пожалуйста.

Источник: пост Дмитрия Шульги в Facebook.